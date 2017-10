Tunisie-France-Afrique : Démarrage des “Rencontres Africa 2017”

Les travaux de la 2ème édition des “Rencontres Africa 2017” (5 au 6 octobre 2017) ont démarré jeudi 5 octobre 2017 à Tunis, en présence d’environ 450 hommes d’affaires et responsables africains et français, des Premiers ministres tunisien Youssef Chahed, burkinabé Paul Kaba Thieba, et français Edouard Philippe.

C’est dans une salle remplie que Chahed a exprimé la fierté de la Tunisie d’accueillir cette rencontre “qui s’inscrit dans le droit fil du renforcement de la coopération avec l’Afrique et la France notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de la santé, de la technologie de l’information et de la communication et l’agriculture”.

De son côté, le Premier ministre français a affirmé que la coopération tuniso-française “est excellente et elle ne peut que se renforcer”.

Des conférences plénières sur des thèmes relatifs aux industries aéronautique et automobile, à la transformation digitale de l’économie ainsi qu’à l’agriculture, au développement rural, à la plateforme logistique et à l’organisation douanière sont prévues au cours de la première journée des Rencontres Africa 2017, événement reconduit cette année, suite au succès de la première édition, qui avait permis à plus de 1.500 entreprises africaines et françaises de se rencontrer à Paris, en 2016.

Le programme des Rencontres Africa 2017, tenues également à Abidjan (les 2 et 3 octobre 2017) ainsi qu’à Nairobi (les 5 et 6 octobre 2017), devrait réunir environ 4.000 opérateurs, selon les organisateurs, en l’occurrence le ministère français des Affaires étrangères en collaboration avec la présidence du gouvernement.

Sont également prévus, à cette occasion, des colloques sur différents sujets relatifs au nouvel urbanisme et mobilité, aux réseaux intelligents et énergies renouvelables et à la structuration des opérations d’investissement en Tunisie, au Maroc et en Algérie…