Qui est Lilia Hachem Naas, la nouvelle directrice du Bureau de la CEA en Afrique du Nord?

Le 2 octobre 2017, la Tunisienne Lilia Hachem Naas a pris ses fonctions en qualité de directrice du Bureau de la Commission économique (CEA) pour l’Afrique en Afrique du Nord, basé à Rabat (Maroc).

Naas, qui parle couramment l’arabe, l’anglais et le français, a derrière elle une carrière de 20 ans au sein du système des Nations unies. Avant de rejoindre la CEA), elle a été, depuis 2013, chef du Bureau pour les Etats arabes au Centre du commerce international (ITC) à Genève. Au cours de son mandat, elle a pu renforcer la position stratégique de l’organisation dans les pays arabes en développant d’une manière considérable le portefeuille de projets et en élargissant et renforçant les relations avec les institutions locales et régionales, les partenaires de développement et la communauté

des donateurs.

Naas a rejoint l’ITC en 1998, où elle a occupé divers postes de responsabilité: au Bureau

pour l’Afrique, au Bureau pour l’Asie-Pacifique, à la Section de la compétitivité des secteurs. Elle a géré avec succès le Fonds fiduciaire néerlandais II (NTFII), un des plus larges programmes de l’ITC avec un budget de 16 millions de dollars américains. Elle a également, occupé la position de chef du Programme de développement local de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) où elle était responsable du développement stratégique et de renforcer les capacités des autorités locales dans la mise en œuvre des objectifs du développement du millénaire (OMD).

Elle possède une vaste expérience dans la coordination de programmes complexes de

développement du commerce, axés particulièrement sur le renforcement de la compétitivité des PME, l’amélioration de l’environnement des affaires, l’intégration régionale et la coopération sud-sud ainsi que le renforcement du rôle des femmes et l’employabilité des jeunes.

Diplômée de l’Université du Maryland, elle a à son actif un MBA en Gestion des affaires internationales et un Master en Management du système d’information. Elle a également travaillé au Centre de promotion des exportations (CEPEX) en Tunisie et à Helwett-Packard (HP) aux Etats-Unis.