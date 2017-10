Rencontres professionnelles et de partenariat tuniso-algériennes à Oran

Le CEPEX organise des rencontres professionnelles B to B et de partenariat tuniso-algériennes, en marge de la 8ème édition du Salon international de la construction et de la gestion urbaine, prévu du 9 au 12 octobre 2017 à Oran (Algérie). L’objectif est de promouvoir les produits et services tunisiens et de prospecter de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat dans les secteurs du bâtiment et de la construction, des études et de l’engineering, de l’architecture et de l’urbanisme, des infrastructures, du mobilier de maison et de l’appareillage électrique pour bâtiment et des produits et services connexes.

Des rencontres professionnelles tuniso-algériennes, à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie, auront lieu le 11 octobre à Oran, avec la participation de plus d’une dizaine d’entreprises tunisiennes et une trentaine autres algériennes.

Durant les quatre dernières années, le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Algérie a atteint quelque 1,5 milliard d’euros. Plus de 200 sociétés tunisiennes sont actives en Algérie dans différents secteurs (agroalimentaire, matériaux de construction, pièces automobiles, textile, habillement, services…).