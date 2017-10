Tunisie : Hammamet abrite le 1er congrès africain de nutrition

Les dernières nouveauté en nutrition seront présentées lors du 1er congrès africain de nutrition, qui se tiendra les 6,7 et 8 octobre 2017 à Hammamet à l’initiative de l’Association tunisienne des sciences de la nutrition (ATSN) en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, a fait savoir Henda Jamoussi, présidente de l’ATSN lors d’un point de presse tenu, mercredi, à l’école supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis.

Elle a ajouté que plusieurs thématiques seront débattues lors de cette rencontre de trois jours, dont l’obésité infantile, la technologie nucléaire dans le domaine de la nutrition et les troubles du comportement alimentaire du sujet obèse.

Selon Abdallah Aouidet, membre du comité d’organisation du congrès, cette rencontre permettra d’’échanger les expériences et de présenter les résultats des recherches scientifiques qui seront exploités dans le diagnostic et le traitement de l’obésité. Il a, dans ce contexte, cité l’exemple de l’utilisation d’éléments non-radioactifs dans le domaine de la santé, notamment la mesure de la fréquence de l’obésité.

Cette rencontre sera, également, une occasion pour la valorisation des produits alimentaires traditionnels, selon Sami Fatouch, membre du comité d’organisation du congrès qui a souligné que toute une journée sera dédiée, dans le cadre de ce congrès, au thème de la biotechnologie.

Le thème principal de ce congrès est l’obésité, a indiqué Tahar Gharbi, nutritionniste, insistant sur l’importance de l’enracinement d’une éducation nutritionnelle saine auprès des tunisiens.

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), prés d’un quart des 41 millions d’enfants obèses (âgés de moins de 5 ans) vit en Afrique, soit 10,3 millions en 2016 contre 5, 4 millions en 1990.

Des centaines de spécialistes en nutrition dont des médecins nutritionnistes, des pédiatres, des professeurs en physiologie de la nutrition, des pharmaciens et des chercheurs tunisiens et étrangers prendront part à ce congrès (Autriche, France, Angleterre, Maroc, Algérie, Sénégal, Ghana, Burkina Faso et Congo).