Ghazi Jeribi annonce une série de décisions au profit des institutions judiciaires

En visite mardi à Sousse, le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, a annoncé une série de décisions pour améliorer les conditions de travail au sein des institutions judiciaires de la région.

A ce propos, il annoncé le démarrage, au cours de l’année 2018, des travaux de construction du nouveau siège du Tribunal de première instance de Sousse 2.

Ce nouveau devrait coûter environ 9.2 millions de dinars, selon un communiqué du département de la Justice.

Au cours d’une tournée d’inspection au Tribunal de première instance et dans la Cour d’appel de Sousse 1 et 2 et la Cour cantonale, Jeribi a également annoncé la décision d’accélérer les travaux de maintenance de la Cour d’appel de Sousse.

Ces travaux ont mobilisé une enveloppe d’environ 1.5 million de dinars, d’après le même communiqué.

Le ministre de la Justice également donné ses instructions pour accélérer le processus d’évacuation du siège de la Cour cantonale de Sousse pour entamer rapidement la démolition et reconstruction de cette institution judiciaire.

Face à l’état de vétusté et de délabrement des locaux de la Cour cantonale, le ministère de la Justice avait décidé de démolir ces locaux et de reconstruire un nouveau siège moyennant une enveloppe de 1.5 million de dinars.