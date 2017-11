Monastir : 4e édition du festival des figues à Bekalta

La 4e édition du festival des figues à Bekalta aura lieu, les 6 et 7 août 2017, à l’initiative du Syndicat local des agriculteurs, avec la coopération des commissariats régionaux de l’artisanat et du tourisme à Monastir et de la Maison de la culture à Bekalta.

Le festival élira le meilleur producteur de figue parmi une trentaine d’agriculteurs qui présenteront 27 variétés de ce fruit. Plusieurs points de vente du producteur au consommateur seront ouverts, durant ces deux jours. Des pâtisseries et des dérivés de figue seront exposés à la vente. Une foire de l’artisanat se tiendra, par la même occasion.

Egalement au menu, un carnaval, des jeux de plages, un atelier de dessin, une soirée musicale et une visite organisée dans une ferme à Bekalta.