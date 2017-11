Contrebande : L’inquiétante moisson des douanes tunisiennes

Les services de la direction générale de la douane ont saisi, durant les six premiers mois de 2017, des marchandises d’une valeur de 434 millions de dinars (MDT) en monnaie locale et des devises estimées à plus de 7 MDT, a indiqué la Direction générale de la douane mercredi à Tunis.

Les services de la garde de la douane ont rédigé 3.021 procès-verbaux d’une valeur dépassant les 134 MDT, enregistrant ainsi une hausse par rapport à 2016, sachant que la valeur globale des biens saisis, au cours des huit premiers mois de 2016, s’est élevée à 82,6 MDT.

La brigade de surveillance et de recherche douanière a porté 355 affaires judiciaires, d’une valeur globale des biens saisis estimés à 300 MDT, enregistrant une hausse de près de 50% en comparaison avec l’année 2016. La valeur globale de biens saisis a atteint au cours des huit premiers mois de la même année, 146 MDT.

Les différents bureaux douaniers et services de la garde de la douane ont saisi, au cours du premier semestre 2017, des devises équivalentes à 7 millions 233 mille 938 dinars, circulant illégalement à travers l’importation et l’exportation illégales ou bien des devises détenues sans aucune preuve légale.

Les principales opérations de saisie réalisées par les unités de la brigade maritime de la douane à Sfax ont concerné 806,800 paquets de cigarettes de contrefaçon saisis au bord d’un navire d’une valeur dépassant 44 millions de dinars. Les unités de la brigade maritime de la douane ont saisi près de 41.000 paires de chaussures d’une valeur de 4 millions de dinars ainsi que 264,750 kg de cannabis, d’une valeur estimée à 1,324 million de dinars.