La députée Mbarka Brahmi a déclaré, mercredi 19 courant, que le président de la République a toujours respecté son engagement à dévoiler la vérité dans l’affaire de l’assassinat de son mari, Mohamed Brahmi. Mais, la présence de criminels dans les rouages de l’Etat entrave le processus de dévoilement de cette vérité, a-t-elle estimé.

“Je ne doute pas de l’honnêteté des intentions du président de la République qui n’a cessé, à maintes reprises, de réaffirmer son engagement à lever le voile sur cette affaire”, rapporte l’agence TAP en marge d’une conférence de presse tenue dans les locaux du Courant populaire, à l’occasion de la commémoration du 4e anniversaire de l’assassinat de Mohamed Brahmi. Pour elle, les alliances et coalitions politiques actuelles empêchent la révélation de la vérité.

Mbarka Brahmi appelle les Tunisiens et les progressistes à s’unir contre “les criminels et terroristes” pour sauver le pays, tombé sous leur emprise, et à réclamer la vérité sur les assassinats politiques.

Elle a, par ailleurs, annoncé que la Place Jeanne d’Arc sera, officiellement, rebaptisée au nom du martyr Mohamed Brahmi le 25 juillet 2017, à l’occasion du 4e anniversaire de son assassinat.

Pour Omar Saadaoui, membre du collectif de défense dans l’affaire de l’assassinat Mohamed Brami, la lenteur des procédures dans cette affaire reflète “une volonté politique claire de taire la vérité”.

De son côté, le secrétaire général du Courant populaire, Zouhair Hamdi, a accusé le gouvernement de la Troïka d’avoir mis en place “l’étape du terrorisme” et d’avoir “envoyé une génération entière dans les zones de conflits”, dont certains sont revenus pour commettre des attentats en Tunisie. “Le gouvernement de la Troïka assume, directement ou indirectement, la responsabilité des assassinats politiques”, a-t-il dit.

Le programme de la commémoration du 4e anniversaire de l’assassinat de Mohamed Brahmi qui se tiendra du 18 au 29 juillet comporte des meetings populaires dans nombre de villes en plus d’une conférence internationale sur la thématique “Le Maghreb et les défis de la stabilité et de la construction”.

La Fondation du martyr Mohamed Brahmi organisera un colloque à Tunis sur la lutte contre la corruption en Tunisie, outre un colloque à Gafsa sur “L’assassinat politique et le sort des dossiers des martyrs”.

Le Centre Mohamed Brahmi pour la paix et la solidarité organisera, pour sa part, un colloque le 29 juillet à Tunis sur “le soutien psychologique et social aux victimes des attentats terroristes”.