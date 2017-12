Journée de l’Afrique : La Tunisie réaffirme son africanité

La Tunisie a célébré, jeudi 25 mai, la Journée de l’Afrique, “une occasion pour le pays d’exprimer sa fierté d’appartenir à l’Afrique et de souligner la priorité accordée dans la diplomatie tunisienne au continent africain”, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le thème choisi par la Commission africaine pour l’année 2017 “tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse” est aussi important pour la Tunisie que pour l’Afrique dès lors que la question des jeunes est désormais une affaire nationale et internationale.

Etant l’un des pays fondateurs de l’Union africaine, la Tunisie affirme sa détermination à poursuivre les efforts pour renforcer les relations de solidarité et de coopération afin de réaliser la complémentarité africaine escomptée, souligne-t-on de même source.

“La Tunisie est attachée aux principes de l’Union africaine”, a ajouté le ministère, soulignant l’importance de conjuguer les efforts pour soutenir l’action africaine commune.

La sécurité et la stabilité en Afrique constitue un pilier et une condition fondamentale pour préserver le développement, ce qui requiert davantage de solidarité et de coopération permettant au continent africain de faire face aux menaces terroristes et aux défis sécuritaires, lit-on de même source.