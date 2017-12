” L’investissement aussi bien tunisien qu’étranger demeure, aujourd’hui, nécessaire pour sortir la Tunisie de la crise économique”, a déclaré le Directeur Général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), Khalil Laabidi.

Il a ajouté en marge d’un séminaire de sensibilisation sur le nouveau cadre d’investissement en Tunisie, organisé mardi à Tunis à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT), “qu’il faut préserver l’investissement en Tunisie car c’est le seul mécanisme qui peut générer de l’emploi pour les jeunes tunisiens”.

Laabidi a même incité l’Etat à investir dans les régions, ajoutant qu’après la tenue de la conférence “TUNISIA 2020” certaines parties ont exprimé leur intention de financer des investissements publics.

Il a souligné l’existence de prémices d’une relance de l’investissement en Tunisie, faisant savoir que les investissements directs étrangers (IDE) ont enregistré, au cours de premier trimestre 2017, une amélioration de 21% par rapport la même période de l’année 2016.

Présentant le nouveau cadre de l’investissement, le DG de la FIPA a indiqué que l’objectif de la nouvelle législation sur l’investissement est de donner une réponse aux interrogations que l’investisseur tunisien ou étranger peut se poser sur le cadre de l’investissement en Tunisie, les encouragements, les incitations financières et la gouvernance de l’investissement.

Et d’ajouter que la loi de l’investissement est certes nécessaire mais ne constitue qu’une des composantes de la politique de promotion de l’investissement dans le pays.

Le DG de la FIPA a également, indiqué que des campagnes de promotion seront organisées dans les pays de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie et même dans quelques pays du Golfe pour présenter les nouveaux avantages offerts par la nouvelle loi sur l’investissement et pour inciter les investisseurs à investir en Tunisie.

De son coté, le président de la CCIT, Mounir Mouakhar, a indiqué que cette journée de sensibilisation a pour objectif de promouvoir l’investissement et d’encourager la création d’entreprises conformément aux priorités de l’économie nationale.

Il a ajouté que la nouvelle loi de l’investissement, entrée en vigueur depuis le 1er avril 2017, est considérée comme un pas important pour assurer une économie plus efficace et plus ouverte.

Ont participé à cette manifestation, les représentants des ambassades de l’Espagne, de la Turquie et de la Russie.