Le Ministère de la Femme appuie le Programme des Maisons Digitales d’Orange pour l’autonomisation des femmes

Néziha Labidi, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Christine Albanel, ancien Ministre de la Culture, Directrice exécutive en charge de la RSE, de la Diversité, des Partenariats et de la Solidarité & Présidente Déléguée de la Fondation Orange et Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie ont signé un accord de coopération afin de renforcer davantage le Programme des Maisons Digitales d’Orange pour l’autonomisation des femmes, en présence de représentants d’associations et ONG partenaires, de cadres et hauts cadres du Ministère, de la Secrétaire Générale de la Fondation Orange, Brigitte Audy et de la Directrice des Relations Extérieures, de la RSE et de l’Innovation d’Orange Tunisie, Asma Ennaifer.

Sous l’égide du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Orange Tunisie et la Fondation Orange ont ainsi signé des conventions de partenariat avec 7 associations/ONG afin de mettre en place 13 nouvelles Maisons Digitales d’ici la fin de l’année 2017 au profit de près de 550 femmes bénéficiaires, souvent micro-entrepreneuses. Ces partenaires de la société civile qui travaillent essentiellement sur la question de l’autonomisation des femmes, pourront les faire bénéficier de différentes formations, comme par exemple des formations en alphabétisation, en initiation aux nouvelles technologies et en éducation financière, par et grâce à des outils technologiques sous forme de kits (tablettes, serveurs Raspberry, vidéoprojecteurs, etc.) fournis gratuitement par Orange.

Ces partenaires de la société civile sont l’Association Femme et Citoyenneté, représentée par sa Présidente, Karima Brini (1 Maison Digitale rurale au Kef), l’Association Femmes, Jeunes et Enfants (AFJE), représentée par sa Présidente Samira Médiouni (1 Maison digitale rurale à Ain Draham), CIFE Tunisie (Conseil International des Femmes Entrepreneurs), représentée par sa Présidente Rachida Jebnoun (3 Maisons digitales urbaines à Kairouan, Mahdia et Zaghouan), Enda inter-arabe, représentée par sa Présidente Essma Ben Hamida (2 Maisons digitales rurales à Grombalia et Kasserine), FACE Tunisie (Fondation Agir Contre l’Exclusion), représentée par sa Présidente Zahra Ben Nasr (2 Maisons digitales à Bizerte urbaine et Takelsa rurale), Femmes & Leadership, représentée par sa Présidente Sana Ghénima (3 Maisons digitales à Akouda urbaine, Ain Draham rurale et Zaghouan urbaine) et Les Aventuriers pour le Développement Siliana, représenté par son Président Fakher Hamami (1 Maison digitale rurale à Siliana).

Avec cet accord de coopération, le Ministère de la Femme devient ainsi un partenaire stratégique de choix dans ce Programme de la Fondation Orange. Il appuiera en effet Orange Tunisie et les associations partenaires lors de son déploiement et dans la consolidation du contenu numérique des formations destinées à l’insertion professionnelle et à l’autonomisation socioéconomique des femmes. Par ailleurs, le Ministère sera également force de propositions dans le choix des associations partenaires et des femmes bénéficiaires, notamment celles faisant partie du Programme national de l’entrepreneuriat féminin, dont il a la charge. Orange Tunisie, soutenu également par la Fondation Orange et par les partenaires associatifs, se charge pour sa part et bien évidemment de la gestion du Programme, de la mise en réseau des Maisons digitales et du déploiement des outils numériques avec l’aide de ses bénévoles.

Pour rappel, le Programme des Maisons Digitales a été lancé par Orange Tunisie en mai 2016, avec l’appui de la Fondation Orange, par l’ouverture de deux premières Maisons pilotes à Nefza et Jendouba qui sont aujourd’hui gérées par les associations APEL (Association pour la Promotion de l’Emploi et du Logement) et AFJE et qui ciblent à terme la formation de près de 100 femmes. Le Programme vise ainsi à rendre des femmes, ayant souvent un projet entrepreneurial, situées aussi bien dans des zones rurales qu’urbaines, plus autonomes, grâce et par le numérique.

Lors de la signature du partenariat,

– Néziha Labidi a déclaré que « le Programme des Maisons Digitales, destiné à appuyer la formation et l’autonomisation des femmes, est une excellente initiative, qui vient s’ajouter aux différentes actions déjà lancées par le Ministère en faveur de leur intégration dans la vie socioéconomique… ». « Nous avons rapidement accepté d’être partenaire et d’être impliqués aussi bien dans le déploiement que dans l’identification d’associations et de femmes bénéficiaires, parce que nous sommes complémentaires et surtout parce qu’il s’agit là d’un partenariat public-privé solide et élargi à la société civile », a-t-elle ajouté.

– Christine Albanel s’est dite pour sa part « très heureuse de la mise en place de ce nouveau partenariat dans le cadre du Programme phare des Maisons Digitales en Tunisie, qui confirme encore une fois l’engagement de la Fondation Orange pour l’autonomisation des femmes par le numérique pour leur inclusion professionnelle… ». « C’est là toute l’essence même de notre responsabilité d’opérateur humain et digital », a-t-elle, par ailleurs, conclu.

– Brigitte Audy a, elle, exprimé « sa grande satisfaction de voir les Programmes de solidarité de la Fondation Orange se consolider de plus en plus en Tunisie, au service d’un développement durable et équitable inclusif… ». « Le Programme des Maisons Digitales en est encore aujourd’hui un bel exemple et pour nous tous l’objectif final est de donner aux femmes les moyens de leur autonomisation financière », a-t-elle également souligné.

A propos de la Fondation Orange

La Fondation Orange est engagée dans trois domaines de mécénat : éducation, santé et culture. En lien avec le cœur de métier d’Orange, elle souhaite, dans ces trois domaines, mettre le numérique au service des populations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin de leur permettre de mieux s’intégrer dans la société. La Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu essentiel, soit une chance pour tous. Fondation du numérique solidaire, elle intervient aujourd’hui dans 29 pays avec 8 000 salariés engagés. « Vous rapprocher de l’essentiel »

En savoir plus : www.fondationorange.com

A propos d’Orange Tunisie

Premier opérateur alternatif convergent du pays et premier opérateur certifié Iso14001 et Iso/IEC 27001 et à avoir adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies, Orange Tunisie compte 1200 collaborateurs au service de plus de 4 millions de clients sur quasiment l’ensemble du territoire. Grace à la fois à son savoir-faire et à son innovation technologique, Orange Tunisie a pour ambition de devenir l’opérateur tunisien préféré, tout en maintenant une croissance équilibrée et créatrice de valeur pour tous. Dans cette vision stratégique de croissance partagée, Orange Tunisie a décidé de déployer une démarche d’opérateur responsable, humain et solidaire en mettant la technologie et l’innovation numérique au profit du développement socioéconomique. En 2016, Orange Tunisie a été le premier opérateur primé pour sa politique RSE lors des « Arabia CSR Awards ».

En savoir plus : https://plus.orange.tn/