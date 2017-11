Avec son gabarit volumineux et son large pare-brise, la Nouvelle Golf ne mesure que 4,26 mètres de long. Son moteur TSI 1.2L 110 CV Din performant et puissant, conçu pour développer une puissance maximale avec une faible consommation de carburant.

Il est des moments pendant votre trajet où vous avez besoin de moins de puissance. C’est à ce moment là que la gestion active des cylindres désactive automatiquement deux des quatre cylindres. Cette solution permet de diminuer fortement vos consommations de carburant.

Et grâce à la transmission intégrale 4Motion, VW garantit une bonne adhérence même sur les routes mouillées ou terrains accidentés…Autant de bonnes raisons qui font de la Golf une éternelle valeur sûre.

La Nouvelle Golf sera commercialisée en Tunisie sous 4 finitions : la Golf Access à 55.980 DT, la Golf Smartline BVM et BVA respectivement à 63.980 DT et 67.980 DT et la Golf Highline.