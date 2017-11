Les signataires du Document de Carthage réitèrent leur soutien au GUN

Les partis et organisations signataires du document de Carthage ont exprimé leur attachement et leur engagement envers tous les articles du document, a affirmé jeudi soir le chef du gouvernement Youssef Chahed, au terme de sa réunion au palais Adhiaffa à Carthage avec les partis et les organisations signataires.

Dans une déclaration aux médias, Chahed a indiqué qu’un accord a été trouvé pour organiser des rencontres périodiques afin de renforcer la concertation entre les partis signataires et le gouvernement pour traiter les nombreux problèmes auquel le pays fait face.

“La réunion a été l’occasion de passer en revue les pas franchis par le gouvernement par rapport à ses engagements pris ainsi que les moyens de coordination et de consultation avec les partis, les organisations et le gouvernement d’unité nationale”, a-t-il ajouté.

Lors de cette réunion, Hédi Majdoub, ministre de l’intérieur a exposé la situation sécuritaire en Tunisie et les préparatifs pour les prochaines échéances, notamment le mois de Ramadan, les examens nationaux et la saison touristique, a précisé le chef du gouvernement.

A ce sujet, Youssef Chahed a estimé que la situation sécuritaire est stable grâce à la réussite de plusieurs opérations préventives, émettant le vœu que la saison touristique se déroulera dans les meilleures conditions.

Les participants ont par ailleurs soulevé la situation sociale dans plusieurs régions de la République et les dernières protestations, débattant des moyens de les surmonter ainsi que des questions du développement régional, du chômage et des moyens de les traiter.

Le chef du gouvernement a indiqué que les participants à la réunion ont mis l’accent sur l’existence d’indicateurs économiques positifs, avec notamment la reprise de la production, des exportations et de l’investissement extérieur.

La réunion a aussi examiné les dernières décisions du Conseil de sécurité nationale ainsi que les grandes réformes entamées par le gouvernement.

De son côté, le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a déclaré à la presse qu’il a été “convenu de coordonner davantage l’action des partis et d’accorder plus de soutien au gouvernement d’union nationale qui doit pour sa part intensifier ses consultations”.

Il a nié par ailleurs l’existence d’une crise politique, faisant valoir que “les projets du gouvernement sont tous adoptés”.

Interrogé sur l’implication de l’armée dans la protection des sites de production, Ghannouchi a répondu : “nous sommes pour la protection des institutions de l’Etat, des entreprises de production et des voies de passage et nous accordons une grande confiance à l’armée qui jouit d’une forte légitimité”.

“L’armée a protégé la révolution du 14 janvier, n’a pas profité des circonstances difficiles à ce moment et de la chute du régime pour s’emparer du pouvoir, mais a œuvré à protéger le pays, les frontières, les personnes et les institutions”, a-t-il souligné à ce propos.

La réunion s’est déroulée en présence des représentants des organisations nationales, Noureddine Tabboubi, secrétaire général de l’Union Général Tunisienne du Travail, Wided Bouchemaoui, présidente de l’organisation du patronat et Abdelmajid Ezzar, président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la pêche.

Au niveau des partis, la réunion a groupé Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha, Hafedh Caid Essebsi, directeur exécutif de Nida Tounes, Yacine Ibrahim, président du parti Afek, Jouneidi Abdeljawad, dirigeant de la voie démocratique et social, Issam Chabbi, secrétaire général du parti Jomhouri, et Kamel Morjene, secrétaire général du parti de l’initiative nationale destourienne “moubadara”.