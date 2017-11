Conférence internationale à Tunis sur “Les services publics de l’emploi et la société civile, une approche pour l’amélioration de l’employabilité”

Le programme “contrat de la dignité” touchera, vers la fin de ce mois de mai, 25.000 demandeurs d’emploi. C’est ce qu’a indiqué, mardi 9 mai, Mustapha Wadder, directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI).

Il a mis en relief, à l’ouverture de la conférence internationale sur “les services publics de l’emploi et la société civile, une approche participative pour l’amélioration de l’employabilité du demandeur d’emploi”, l’importance de la complémentarité entre les structures publiques de l’emploi et la société civile pour réussir les programmes nationaux lancés dans ce secteur.

La société civile joue un rôle primordial, aux côtés de l’ANETI et l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), en matière de promotion de l’employabilité et la réalisation des programmes d’emploi, a ajouté Wadder.

Les structures publiques de l’emploi et de la formation sont incapables de réaliser les politiques de l’Etat sans l’appui de la société civile, a estimé la même source, incitant à ce propos, la société civile à renforcer leurs efforts pour lutter contre le chômage.

Le vice-président de la Région Moyen-Orient et Pays Arabes (MOPA) et directeur général de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) au Maroc, Anas Doukkali, a signalé que la question de partenariat entre les secteurs public et privé avec la société civile en matière d’emploi figure parmi les outils aidant notamment à élargir le cercle de catégorie des bénéficiaires des services des Agences d’emploi dont les personnes à besoin spécifiques, et celles dans les zones rurales.

Ces catégories, a-t-il expliqué, ont besoin de tel partenariat qui permet au secteur privé et à la société civile de jouer un rôle complémentaire aux côtés des agences d’emploi.

Pour sa part, le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Imed Hammami, a souligné les efforts déployés par le ministère visant à mettre en place des mesures afin de rendre espoir aux jeunes chômeurs et élaborer une stratégie d’emploi permettant d’offrir des solutions en coordination avec les différents partenaires.

Hammami a passé en revue, par la même occasion, les différents programmes réalisés par le ministère pour enrayer le phénomène du chômage.

Cette conférence internationale de deux jours est organisée par le MFPE, l’ANETI en coopération avec la l’association mondiale des services d’emploi publics. C’est une occasion pour échanger les expériences et les idées autour des bonnes pratiques et innovations internationales dans le secteur d’emploi.