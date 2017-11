La 13e session du Conseil d’association Tunisie-UE sera présidée par Jhinaoui à Bruxelles, du 9 au 11 mai

Le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, sera à Bruxelles du 9 au 11 mai pour présider avec son homologue maltais, George W. Vella -dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, les travaux de la 13e session du Conseil d’association Tunisie-UE.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, cette réunion se tiendra en présence du Commissaire européen en charge de l’Elargissement et de la Politique européenne de voisinage, Johannes Hahn. Elle sera l’occasion “de passer en revue l’évolution des relations Tunisie-UE depuis la dernière session du Conseil d’association en avril 2016 et d’examiner les moyens de renforcer le partenariat privilégié entre les deux parties notamment dans les domaines économique et sécuritaire”.

De nouvelles initiatives de coopération visant à renforcer le partenariat entre la Tunisie et l’espace européen dans les domaines du développement et de la jeunesse, seront lancées à cette occasion, ajoute la même source. Deux conventions seront également signées, la première porte sur la participation de la Tunisie au programme européen de soutien aux secteurs de la culture et de la création “Europe Créative”.

La deuxième convention prévoit l’octroi à la Tunisie d’un don de 60 millions d’euros au titre de soutien à ses efforts pour la consécration de la décentralisation et la réduction des disparités de développement entre les régions.

Selon le département des Affaires étrangères, la 13e session du Conseil d’association Tunisie-UE “revêt une importance dans la mesure où elle sera l’occasion de discuter du nouveau cadre politique des relations entre la Tunisie et l’UE qui remplacera le Plan d’action 2013-2017 du Partenariat privilégié entre les deux parties”.