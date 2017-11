Commerce : L’inflation a atteint 5% en avril

Le taux d’inflation a atteint 5% au mois d’avril 2017, après une stagnation à 4,6% durant les mois de janvier et février, suivi d’une augmentation à un niveau de 4,8% au mois de mars, a annoncé l’Institut national de la statistique (INS).

Cette augmentation est le résultat de l’accélération du rythme d’augmentation des prix (+0,9%) entre les mois d’avril et mars de cette année (contre +0,7% au cours de la même période en 2016) et aussi, en raison de la hausse remarquable des prix des produits alimentaires et boissons (+5,2%) et des prix des articles d’habillement et chaussures (+8.4%).

A quelques semaines du mois de Ramadan, l’INS fait état de l’augmentation des prix des légumes de 11,5%, des huiles alimentaires de 13,6%, des poissons de 5,8%, du lait, fromages et œufs de 2,4% et de viandes de 3,6%. Les prix des boissons ont augmenté, pour leur part, de 4,6% sous l’effet de la hausse des prix des eaux minérales, boissons gazeuses et jus de fruits de 6,2%.

S’agissant de l’inflation des articles d’habillement et chaussures (8,4%), elle résulte de l’augmentation des prix des chaussures de 7,6%, des vêtements de 8,9% et des tissus de 4,4%.

Les prix du groupe logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ont augmenté de 5,9% en glissement annuel, du fait de l’augmentation des loyers de 6,3%, des tarifs de la SONEDE de 15% et de l’électricité et gaz de 2,8%.

Des hausses de prix sont également observées dans les tarifs du groupe transport (4,8%) et également au niveau des prix du groupe enseignement (4,3%).

Hausse de 0,9% des prix à la consommation par rapport à mars 2017

En avril 2017, l’indice des prix à la consommation a connu une augmentation par rapport au mois de mars 2017 de l’ordre de 0,9%, et ce en raison notamment de l’augmentation des prix des articles d’habillement et chaussures de 5,9%, sous l’effet de la fin de la période des soldes d’hiver. Ainsi, les prix des vêtements ont augmenté de 6,3%, des chaussures de 5,6% et des accessoires d’habillements de 2,6%.

De même, les prix du groupe santé ont augmenté de 1% et ceux du groupe alimentation et boissons ont progressé de 0,5%.