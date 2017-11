Port Financier de Tunis : Une nouvelle promesse de Hichem Erraies

Le président du Conseil d’administration du groupe “Gulf financial harbour“, Hichem Erraies, a affirmé, vendredi 5 mai à Gammarth, que les deux premières phases du projet “Port Financier de Tunis” relatives à la mise en place des infrastructures nécessaires s’achèveront d’ici deux ans.

Erraies, qui s’exprimait lors d’une cérémonie organisée par le groupe “Alliance” pour annoncer l’avancement des travaux du projet du “Golf résidentiel touristique” qui constitue l’une des composantes du projet du “Port Financier de Tunis”, a fait savoir que 20% de la 1ère phase sont actuellement réalisés et que d’ici la fin de l’année 2017, 50% des travaux relatifs à cette phase le seront.

De son côté, Samir Jaib, président du groupe “Alliance” chargé de réaliser le projet “Golf résidentiel touristique” -composé d’un parcours de golf, d’un complexe résidentiel de 509 villas ainsi que d’espaces commerciaux-, a affirmé que les travaux relatifs à cette partie du port financier ayant démarré depuis presque deux ans, enregistrent un réel avancement. “Aujourd’hui le message que nous voulons véhiculer, c’est que les mégaprojets peuvent se faire en Tunisie”.

Le Port Financier de Tunis est le premier mégaprojet réellement opérationnel, a-t-il lancé, affirmant que la commercialisation des villas du complexe résidentiel démarrera ce week-end. Selon lui, “la partie golf, le club house ainsi que les premières 130 villas seront livrés fin 2019, ensuite on avancera au rythme de 100 villas par an. Le Mall, dont la réalisation démarrera en 2018, sera livré trois ans après, pour lancer ensuite la Marina”.

Jaib a aussi invité les investisseurs tunisiens et étrangers a avoir confiance en l’avenir de la Tunisie et a y investir à long terme.

A rappeler que le “Port Financier de Tunis”, d’une superficie de 523 hectares à El Hsayène, au bord de la plage, à proximité de celle de Raoued, dans le gouvernorat de l’Ariana, a été lancé officiellement dimanche 27 novembre 2017 à Tunis. Le coût estimé de ce nouveau projet est de 3 milliards de dollars américains (aux environs de 6,5 milliards de dinars tunisiens) financé par la Gulf Financial House, une banque d’investissement sise au Royaume du Bahreïn.

La réalisation du mégaprojet Port Financier de Tunis se fera sur 4 étapes et le Port abritera grand nombre de marques et d’enseignes leaders dans les secteurs des finances, d’investissement et des services.

En sus, le Port Financier de Tunis sera une cité intégrée abritant une université de finances, un méga-complexe commercial, des hôtels catégorie cinq étoiles, un port de plaisance de 30 hectares, un terrain de golf de 82 hectares (à 18 trous), autorisant des compétitions internationales.

En plus des finances et du commerce, le Port Financier de Tunis comprendra une université privée, une clinique, privée elle aussi, divers espaces, des habitations individuelles et d’autres groupées et une tour polyvalente de 35 étages. Le port sera le premier centre bancaire et financier offshore intégré non seulement en Tunisie mais en Afrique du Nord.

