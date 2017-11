EGOV 2017 : Le numérique et les réseaux intelligents, des opportunités à saisir

Le gouvernement se déploie à travers le ministère des Technologies de Communication et de l’Economie numérique à libérer les énergies dans le domaine du numérique et de l’économie digitale, en encourageant les jeunes et les start-up à saisir les opportunités énormes qu’offre ce marché “, a souligné, samedi, Thouraya Ezzine, directrice générale des technologies de l’information au ministère des Technologies de communication et de l’Economie numérique.

Intervenant à la deuxième session de la 4ème conférence internationale sur l’e-gouvernance EGOV 2017 organisée, du 28 au 30 avril 2017 à Hammamet par l’association TMSS, sur le thème ” Villes intelligentes et systèmes d’information “, la responsable a rappelé ” qu’un appel d’offres a été lancé pour raccorder les zones blanches en Long-term evolution (LTE) après le lancement en février 2017, d’un autre appel d’offres pour l’attribution des licences pour l’installation et l’exploitation des réseaux d’accès pour la fourniture de services de l’internet des objets (IOT : Internet of things) “.

Elle qualifié l’Internet des objets d’un “marché énorme”. “On parle de 1500 milliards d’euros et 50 milliards d’objets connectés, à l’échelle internationale à l’horizon de 2020. C’est dire l’opportunité qu’une présence sur ce marché constitue pour la Tunisie”.

L’intérêt porté par les universitaires et la société civile pour tout ce qui est numérique et gouvernance intelligente constituent, selon elle, ” un signe fort de la conscience du rôle que doivent jouer le numérique et les technologies intelligentes et leur impact sur les plans politique, social et économique, en tant que moteur de développement et de croissance “.

De son coté, l’ingénieur et chef du département Energies Renouvelables à la STEG, Abdeljelil Ibrahim, a évoqué l’inscription de la STEG dans la tendance Smart, à travers le projet Smart Grid (Réseau intelligent électrique) qui permettra d’améliorer le système de facturation et la qualité des services, de réduire les pertes techniques et commerciales, d’optimiser l’équilibre offre demande, de mieux intégrer les énergies renouvelables, dont l’objectif est de porter leur part de 3% à 30% en 2030, et améliorer la gouvernance de l’énergie en Tunisie.

D’après ses dires, l’objectif final de la STEG consiste à aller progressivement vers un smart-grid total en faisant passer le nombre des clients intelligemment gérés à 1% en 2018, à 10% durant la période 2019-2021 qui sera aussi une période test pour identifier les meilleures solutions techniques possibles en comparant les techniques utilisées, et puis à 100% à l’horizon 2022 ”

.

Pour sa part, Hatem Mhenni, professeur à l’ESC de Tunis, université de la Manouba, estime que ” des transformations radicales de rupture sont en cours (intelligence artificielle, internet des objets, 4.0…) dans le monde ; elles sont génératrices de valeur ajoutée et de richesses et elles provoquent une véritable course au trésor entre pays “.

Il a rappelé, à ce titre la définition de ville intelligente retenue par l’Union internationale des télécommunications (UIT) “Une ville intelligente et durable est une ville innovante qui utilise les technologies de la communication et de l’information (TIC) et d’autres moyens pour améliorer la qualité de la vie, l’efficacité des opérations urbaines et des services, et la compétitivité, tout en veillant à répondre aux besoins des générations présentes et futures en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux et environnementaux”.

Evoluer en ville intelligente permettrait également selon lui “d’évaluer les politiques, programmes et projets, d’aider à la mise en place des bonnes politiques en permettant d’évaluer les impacts attendus de celles-ci, de se positionner par rapport à d’autres, et de faire des exercices de scénarisation et de prospective”.

Pour construire des villes intelligentes, Mhenni pense “qu’au-delà des discours, encore faut-il qu’on ait une stratégie nationale, des rapports stratégiques, et un plan d’action clair dans ce sens”