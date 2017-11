L’ATEN organise la conférence internationale de l’économie digitale 2017

L’hôtel Plaza Ramada Gammarth abritera, les 4, 5 et 6 mai 2017, la 2ème édition de l’ICDEc 2017 (pour International Conference on Digital Economy) qui mettra la recherche sur l’économie digitale à l’honneur afin de promouvoir la réflexion sur le développement technologique et l’innovation dans les divers domaines de l’économie.

C’est l’ATEN (Association tunisienne d’économie numérique) qui est chargée de l’organisation de cette manifestation, qui a concocté, pour les participants, un programme d’ateliers de travail et de découverte de la ville de Sidi Bou Saïd, indique un communiqué d’ATEM.

ICDEc est une conférence internationale annuelle qui vise à former un réseau international de chercheurs dans le domaine du digital avec deux composantes, technologie et business innovation. En clair, il s’agit d’une rencontre entre le monde de la recherche scientifique et les experts praticiens.

Les ateliers, qui seront animés par des professionnels et des chercheurs, ont pour objectif de créer un espace de discussions et de réflexion pour explorer des thématiques nouvelles dans le domaine du numérique.

Pour les organisateurs, ICDEc 2017 offre une nouvelle opportunité aux chercheurs en économie numérique pour soumettre des articles qui bénéficieront ainsi d’une évaluation sérieuse de la part de spécialistes confirmés de plus de vingt pays et de différents domaines technologiques et business.

Thèmes proposés

La conférence internationale ICDEc 2017 s’intéresse aux nouveaux modèles et applications en gestion, marketing digital, intelligence web, e-commerce et sécurité. Elle s’articule autour des thématiques de technologies, d’affaires et de marketing, web intelligence, knowledge discovery et la transformation digitale.

Les participants et invités de différents pays seront appelés à réfléchir sur des thèmes divers comme le digital marketing, la sécurité multimédia et des réseaux et les systèmes de recommandation.

Cette année, des sessions spéciales ont été intégrées dans l’appel à communication, tels que «Green cloud computing», «Smart learning enviroments» et «Computational intelligence for physiological and affective computing».

Particpants

ICDEc 2017 réunira des professeurs, consultants, docteurs, chercheurs, étudiants, chefs d’entreprise et responsables d’organisations publiques et privées, venus d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et d’Asie.

Pour plus d’informations, le site web de la conférence : http://www.aten.tn/ICDEc2017/; Page Facebook de la conférence: www.fb.com/ICDEc

Contact : Houda Challakhi – challhouda@gmail.com; Jihene El Ouakdi – jihene.elouakdi@gmail.com