La Banque centrale de Tunisie (BCT) a procédé à une augmentation de son taux d’intérêt directeur, a annoncé dans la soirée du mardi 25 avril le gouverneur de la BCT, Chedli Ayari.

“Le conseil d’administration de la Banque centrale s’est réuni mardi et a pris un train de mesures visant à consolider le dinar tunisien qui a connu un glissement aigu depuis une semaine”, a déclaré le gouverneur de la BCT à la télévision nationale.

Chedli Ayari estime que “la révision à la hausse du taux d’intérêt est susceptible de renforcer le dinar et améliorer le taux de change vis-à-vis des devises étrangères et rendre la devise nationale plus attractive au niveau de l’investissement et de l’épargne”.

“La BCT a pris d’autres mesures dont une plus grande intervention sur le marché de change pour renflouer le dinar avec l’injection pour la seule journée de mardi de 100 millions de dollars (bien dollars)”, a-t-il souligné.

Il a annoncé d’autre part que la BCT a convenu avec les banques tunisiennes de la simplification de la vente et de l’achat des devises “autant que possible”.

“L’économie tunisienne fait face à un déficit grandissant du budget d’une part et un déficit de la balance commerciale d’autre part et le gouvernement est soucieux de prendre les mesures susceptibles de rationaliser les importations, cause essentielle du déficit commercial”, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la BCT a imputé le glissement du dinar aux déclarations de la ministre des finances “qui ont été interprétées comme une intention du gouvernement de vouloir déprécier la valeur du dinar, ce qui n’est pas vrai”.

“L’information, mal interprétée, a entraîné une réaction du marché de change et une dépréciation du dinar”, a-t-il expliqué.