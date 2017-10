La commission des 5+5 examine le dossier de la fonction publique

La Commission supérieure des négociations sociales 5+5 s’est réunie mardi au siège du ministère des Affaires sociales pour examiner nombre de dossiers relatifs principalement à la fonction publique et à des accords ou décrets d’application non encore concrétisés.

Le Secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Slaheddine Selmi, a déclaré à l’agence TAP que la réunion a été fructueuse et a permis de réaliser d’importantes avancées vers la concrétisation d’accords relatifs à la fonction publique.

Il a en revanche concédé que certains points demeurent en suspens et seront abordés lors de deux réunions prévues dans les prochaines semaines. La première réunion sera consacrée au dossier des établissements publics et la seconde aux emplois précaires, en particulier les travailleurs des chantiers.

Le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi a pour sa part expliqué que cette 4ème réunion du genre a été consacrée aux questions non encore réglées entre les ministères et l’UGTT et aux solutions permettant de mettre en application certains accords conclus entre les ministères et la partie syndicale.

La commission des négociations 5+5 était représentée, côté gouvernement, par le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Imed Hammami, le ministre chargé des Relations avec l’ARP, Iyed Dahmani, la ministre des Finances, Lamia Zribi, le conseiller du chef du gouvernement en charge des dossiers sociaux, Saïd Blel, et le Secrétaire général du gouvernement, Ahmed Zarrouk.

L’UGTT était représentée par son Secrétaire général adjoint et porte-parole officiel Sami Tahri, le SG adjoint Hfaïedh Hfaïedh, le SG adjoint Slaheddine Selmi, le SG adjoint Mohamed Msalmi et le SG de la Fédération générale de l’équipement, de l’habitat et de l’environnement Monaëm Amira.