Industrie  : La filière laitière veut réduire les gaspillages

Le Groupement interprofessionnel des viandes rouges (GIVLAIT) va lancer une étude intitulée «Estimation des pertes et gaspillages alimentaires et développement des chaînes de valeur» de la filière laitière.

En janvier 2016, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche avait initié le projet «réduction des pertes et gaspillage alimentaires et de développement des chaînes de valeurs pour la sécurité alimentaire», en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Un projet doté d’un budget de 2,3 millions de dollars et d’une durée de trois ans.

Au «hit parade» des produits les plus gaspillés, le pain arrive en tête (16%), suivi des céréales (10%), légumes (6,5%), fruits (4%), lait et dérivés (2,3%) et des viandes (2%).