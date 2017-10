Tunisie-Emploi : L’OIT va appuyer le programme FORSATI

Imed Hammami et Mohammed Ali Deyahi, respectivement ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi et directeur du bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour les pays du Maghreb, ont signé, mardi 18 avril à Tunis, un protocole d’accord pour la mise en œuvre du projet “Jeunes et Employabilité: appui au programme FORSATI”.

Destiné à appuyer et à encadrer les jeunes bénéficiaires du programme FORSATI dans les régions de Béja, Jendouba, Siliana, et Le Kef, le projet “Jeunes et Employabilité” s’étale de janvier 2017 à décembre 2018.

Financé par le Royaume des Pays-Bas pour un montant de 7 millions de dollars (soit plus de 16 millions de dinars), le projet a pour objectif de garantir un encadrement de qualité pour les jeunes demandeurs d’emploi des régions du nord-ouest pour un meilleur accès au marché du travail, a fait savoir la coordinatrice nationale du projet, Nawel Marzouki.

Lors d’un atelier national sur le projet “Jeunes et Employabilité” organisé durant deux jours par le ministère de la Formation professionnelle, Nawel Marzouki a souligné que ce projet vise à permettre aux institutions du marché du travail, les partenaires sociaux et les Organisations Non Gouvernementales ainsi que les parties prenantes à devenir mieux équipés pour fournir des services de conseil et d’orientation professionnelles aux jeunes demandeurs d’emploi.

De son côté, Salwa Lachhab, directrice de la coopération internationale au sein de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), a indiqué que plusieurs ateliers seront organisés lors de cette rencontre afin d’élaborer un plan d’action détaillé pour le lancement du projet “Jeunes et Employabilité”.

Imed Hammami a déclaré, à cette occasion, que 85.000 jeunes demandeurs d’emploi ont bénéficié du programme FORSATI et 25.000 jeunes bénéficieront du Contrat de la Dignité au cours de 2017.

Ces programmes ont permis de faire baisser le taux de chômage à 15% en 2017 contre 18% en 201,1 a ajouté le ministre.

Selon le directeur du bureau de l’OIT (Organisation internationale du travail) pour les pays du Maghreb, le projet “Jeunes et Employabilité : appui au programme FORSATI” permettra aux demandeurs d’emploi d’accéder aux informations et mécanismes nécessaires pour intégrer le marché du travail d’une manière confiante.