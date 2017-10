Crise du secteur textile : L’approvisionnement de proximité en matières premières, c’est la solution du problème

L’approvisionnement de proximité des entreprises d’habillement en matières premières et accessoires est une approche toujours espérée mais jamais menée à terme. En effet, depuis des décennies, le talon d’Achille de la promotion du secteur de l’habillement en Tunisie se situe au niveau de son approvisionnement de proximité en matières premières et accessoires.

Le Pôle de Compétitivité Monastir – El Fejja, mfcpole, compte dans le cadre du projet COM_TEXHA exécuté par le Centre du Commerce International en collaboration avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce et en partenariat avec le CEPEX, le CETTEX, l’APII, la FIPA, la FENATEX et la CONECT, compte développer au niveau de ses deux sites, le Technopole Textile de Monastir et le Parc Industriel neopark El Fejja (la Manouba), deux showrooms d’approvisionnement de matières premières et d’accessoires. Ces showrooms vont permettre aux fournisseurs nationaux et internationaux de proposer aux entreprises d’habillement ce dont elles ont besoin en matières premières et accessoires.

Outre le fait de répondre à ce besoin pressant et de consensus, mfcpole envisage l’implantation de showrooms intégrés. Pour cela, il compte organiser des workshops de consultation avec les industriels et tous les intervenants de la filière pour l’examen des modalités de mise en place des deux showrooms sourcing.

Le programme arrêté des workshops pour les deux sites, Monastir et El Fejja, tient compte des quatre filières : denim et sports wear, tissus techniques, lingerie corsetterie et prêt à porter en maille et chaine & trame. Huit workshops sont ainsi programmés durant la période, du 18 au 27 avril, deux pour chaque filière faisant participer chacun, les industriels et les intervenants de chaque filière.

Il est à espérer que cette initiative participera à venir à bout de l’une des problématiques du développement du secteur du textile-habillement et à participer à sa relance dans le contexte actuel caractérisé par la crainte exprimée par des voix autorisées et consistant à voir son essor brisé, voire anéanti.