Tunisie : Pas de commerce de tissus en détail à partir du 17 avril

Les commerçants des tissus et du prêt-à-porter en détail de Tunis, Sfax et Sousse ont décidé de suspendre leur activité à partir du 17 avril 2017, selon un communiqué de la Chambre syndicale du commerce des tissus et du prêt-à-porter en détail publié mardi.

La Chambre a également décidé d’organiser le même jour (17 avril) un mouvement de protestation à partir de 10h à la place du gouvernement à La Kasbah pour protester contre les autorités régionales qui n’ont pas tenu leurs engagements s’agissant de l’exécution du programme d’éradication du phénomène de l’installation anarchique et la non organisation des vendeurs dans des espaces aménagés à cet effet.

La chambre relevant de la fédération nationale du textile (UTICA) a réitéré son appel incessant aux services du ministère pour intervenir, trouver des solutions radicales à ce phénomène et lutter contre la contrebande face à son amplification et vu le danger qu’elle constitue pour les secteurs organisés.

Elle demande à toutes les autorités concernées d’appliquer la loi dans le cadre d’une stratégie cohérente afin de mettre fin à ce phénomène et sauver ce qui peuvent l’être parmi les secteurs commerciaux organisés.