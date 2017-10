Bonne gouvernance : L’INLUCC choisit la municipalité de la Manouba pour sa lutte contre la corruption

Une convention de coopération entre la municipalité de La Manouba et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a été signée, lundi 10 avril 2017, dans le cadre de la stratégie nationale de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

Cette convention vise à ancrer les principes de la bonne gouvernance, renforcer l’intégrité et la transparence au sein de l’administration et appuyer la coordination et la consultation entre la municipalité et l’instance.

La convention a été signée par le président de l’INLUCC, Chawki Tabib, et le président de la délégation spéciale de la municipalité de La Manouba, Khaled Torjmen, en présence du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Moakhar, le secrétaire d’Etat aux Affaires locales, Chokri Ben Hassan, le gouverneur de La Manouba et les députés de la région.

Selon Chawki Tabib, cette convention s’inscrit dans le cadre de l’approche de réforme de l’INLUCC, et ce à travers la signature d’un certain nombre de conventions de coopération dans ce domaine avec les ministères puis les municipalités.

“La municipalité de La Manouba a été choisie comme expérience modèle pour la région du Grand Tunis en matière d’intégrité au sein de l’administration tunisienne”, a-t-il déclaré à l’agence TAP.

Pour sa part, Riadh Moakhar a estimé que la lutte contre la corruption en Tunisie ne peut pas être efficace à travers les slogans mais demeure tributaire de l’adoption de mécanismes de travail capables de venir à bout de ce fléau qui “a pris de l’ampleur après la révolution”.