Investissement : Fadhel Abdelkefi rencontre les ambassadeurs de l’UE autour des projets annoncés à la Conférence Tunisia 2020

Les études techniques relatives aux projets annoncés lors de la Conférence internationale sur l’investissement “Tunisia 2020” avancent en vue de leur réalisation dans les meilleurs délais. C’est ce qu’a fait savoir le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abdelkefi, au cours d’une rencontre, lundi 10 avril, avec les ambassadeurs de l’Union européenne (UE) en présence de Patrice Bergamini, ambassadeur de l’UE en Tunisie.

Abdelkefi a saisi cette occasion pour présenter un rapport sur le suivi des recommandations de la Conférence internationale sur l’investissement Tunisia 2020 et les engagements des partenaires de la Tunisie, notamment européens, selon un communiqué, publié lundi, par le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Ces projets portent notamment sur le secteur de l’infrastructure à l’instar du pont de Bizerte, des autoroutes et des stations de dessalement de l’eau.

Abdelkefi a mis en exergue les efforts des entreprises européennes installées en Tunisie et leur souci de promouvoir leurs activités surtout à travers les extensions de leurs projets, recommandant aux deux parties d’œuvrer davantage pour mieux faire connaître le climat de l’investissement en Tunisie et le nouveau cadre juridique le régissant auprès des milieux financiers et des affaires.

Il a évoqué, à cette occasion, les difficultés économiques que le pays traverse, notamment les pressions que les finances publiques connaissent. Et de rappeler, dans ce cadre, les réformes décidées et celles programmées pour la prochaine période afin que la croissance reprenne progressivement son rythme normal, passant en revue certains indicateurs positifs enregistrés essentiellement dans les secteurs touristique et agricole ainsi que d’autres secteurs, en plus de la stabilité sécuritaire.

Abdelkefi s’est félicité du soutien de l’UE à la Tunisie et son souci d’accompagner l’expérience démocratique naissante dans le pays afin de réaliser la transition économique escomptée.

Bergamini et les ambassadeurs européens ont souligné leur disposition d’appuyer la Tunisie qui est un partenaire stratégique de l’UE et de déployer plus d’efforts afin de lui permettre de relever les paris économiques et sociaux.

L’entretien qui s’est déroulé entre le ministre et les ambassadeurs des pays européens a permis de passer en revue avec avec plus de détails le nouveau cadre juridique de l’investissement notamment dans le secteur des services, la réforme du système fiscal et l’investissement dans les régions intérieures en vue d’enracinement la décentralisation.

Les différents aspects de la coopération économique existant entre la Tunisie et l’UE ainsi que les opportunités offertes afin de la renforcer davantage surtout dans le domaine de l’investissement ont également été discutées.