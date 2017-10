Grâce au service gratuit سلامتك, Afrique Assistance prendra soin des conducteurs durant la nuit du 31 décembre

AFRIQUE ASSISTANCE a décidé de se mettre au service des conducteurs durant la nuit du 31 décembre prochain, toujours très meurtrière en termes d’accidents mortels de la route.

C’est pour réagir à ces chiffres, contraires à la joie des fêtes de fin d’année, qu’AFRIQUE ASSISTANCE, en la personne de son Directeur Général, Souheil BEN HALIMA, a décidé d’offrir un service de raccompagnement à domicile, سلامتك pour les conducteurs préférant ne pas reprendre le volant.

سلامتك , un service gratuit assuré par AFRIQUE ASSISTANCE

Entre une heure et trois heures du matin, le 1er janvier 2017, à partir de la zone de la banlieue nord, les équipes d’AFRIQUE ASSISTANCE seront mobilisées pour répondre « présent » aux conducteurs et à leurs passagers …

Il suffira, pour ces personnes, d’appeler le 71 104 555 et de demander le service سلامتك pour être mis en relation avec un opérateur AFRIQUE ASSISTANCE qui leur appellera un camion de remorquage qui viendra rapidement avec deux chauffeurs : l’un d’eux prendra le volant de la voiture de l’appelant pour le raccompagner, lui et ses passagers, jusqu’à son domicile (Banlieue Nord, Lac, Menazah, Manar et Ennasr) tandis que le camion de remorquage suivra pour ramener, une fois l’automobiliste reconduit chez lui, le chauffeur vers la Banlieue Nord.

Pour le conducteur, ce service sera entièrement gratuit et offert par AFRIQUE ASSISTANCE dans un but très précis : soutenir les actions de prévention routière et réduire le nombre d’accidentés durant cette nuit du réveillon.

« Nous sommes heureux de lancerسلامتك, une première en Tunisie et espérons que notre action contribuera sensiblement à réduire le nombre d’accidents durant cette nuit qui devrait être uniquement synonyme de joie festive et de célébrations… L’assistance est notre cœur de métier, notre passion et notre occupation quotidienne… سلامتك cristallise notre envie, celle d’assister au quotidien nos citoyens, pas seulement en voiture, mais également lorsqu’ils voyagent, séjournent à l’étranger ou sont tout simplement chez eux… » concluait Souheil Ben Halima.