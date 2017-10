Automobile : Des voitures KENBO du chinois BAIC sur les routes tunisiennes

Le concessionnaire Transvet –un partenariat entre les groupes Doghri et Mokadem- vient de lancer sur le marché tunisien deux modèles de voiture de BAIC Automotive Group, entreprise chinoise de construction automobile et de camions de grande renommée.



La cérémonie de présentation s’est déroulée jeudi 22 décembre au Golf de La Soukra en présence de Jamel Mokadem, directeur général de TransVet, du conseiller économique de l’ambassade de Chine en Tunisie, et de nombreux chefs d’entreprise.

Au passage il faudra noter que BAIC Automotive Group est classé dans le top 5 du secteur de la construction automobile et de camions.

Concernant l’aspect technique et législatif, on nous a expliqué que le groupe BAIC a obtenu tous les agréments auprès du ministère du Commerce, mais aussi les homologations nécessaires délivrées par l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT). Autrement dit, sur les plans techniques et de sécurité, les véhicules de BAIC sont aptes à rouler sur les routes tunisiennes.

Revenons maintenant sur les voitures de BAIC qui seront commercialisées en Tunisie, pour souligner que le constructeur chinois a visé un type de clientèle particulière en Tunisie, en sélectionnant dans sa vaste gamme trois modèles afin de répondre aux attentes spécifiques du consommateur tunisien.

Il s’agit de deux SUV, en l’occurrence la KENBO S2 et la KENBO S3, qui seront complétées très prochainement par la KENBO S6.

A noter au passage que le groupe BAIC dispose d’une gamme parmi les plus diversifiées, allant des automobiles de tourisme aux véhicules militaires en passant par les véhicules utilitaires, agricoles… répondant aux normes européennes.

Et à l’occasion de ce lancement, Jamel Mokadem, directeur général de TransVet, concessionnaire officiel de BAIC en Tunisie, soulignera que «nous représentons en Tunisie une marque qui a fait ses preuves à l’international en termes de fiabilité incontestable et de sérieux. Les modèles de SUV que nous nous apprêtons à commercialiser vont sans aucun doute séduire nos clients grâce aux innovations dont ils disposent, mais aussi grâce à leur praticité et leur efficacité qui constituent l’ADN de la marque».

Et pour rassurer les éventuels clients, il ajoutera que «tous les véhicules de la marque BAIC seront proposés dans leur version la plus complète et la plus compétitive du segment et bénéficieront d’une garantie de 4 ans (ou 100.000 km)…».

Bien entendu, M. Mokadem n’oublie un autre point essentiel, le service après-vente. Il assure que «… TransVet garantit un service après-vente selon les standards les plus exigeants. Ce SAV sera assuré sur un autre site de 3000 m² situé à Mégrine (qui constituera également notre centre de livraison). Le personnel y a été formé aux normes du Groupe BAIC et dispose des compétences requises sur le plan technique et technologique pour l’entretien et la réparation des véhicules KENBO avec l’assurance de disponibilité des pièces de rechanges de manière continue et régulière».

En tout cas, les trois modèles KENBO qu’on nous présentés possèdent tous les arguments de séduction: esthétisme, sportivité, robustesse…

TransVet a choisi comme premier showroom de la marque l’avenue Kheireddine Pacha.

Quid des KENBO ?



KENBO S2 : principales caractéristiques

SUV compact alliant esprit sportif baroudeur et maniabilité d’une citadine avec l’ergonomie d’un monospace. Moteur 4 cylindres 1,5L essence (puissance fiscale : 7 CV).

La KENBO S2 dispose d’une panoplie d’équipements de série tels les sièges en cuir, le toit panoramique ouvrant, le radar et la caméra de recul ou encore une boussole et un indicateur d’altitude et de pression atmosphérique. A noter également la disponibilité à bord d’un système multimédia avec écran tactile 7’’, de commande audio au volant, du Bluetooth, USB, carte SD, rétroviseur électrique… et bien-sûr la climatisation de série, les vitres électriques à l’avant et à l’arrière, la banquette arrière rabattable, la prise 12 V…

La KENBO S2 est disponible dans sa version confort en plusieurs teintes: rouge, blanc, gris foncé et vert. Elle est proposée actuellement à 38.900 DT TTC.

KENBO S3 : principales caractéristiques

Plus grande de 17 cm par rapport à la S2, la KENBO S3 est un SUV qui se veut fonctionnel et utile grâce à l’espace ergonomique qu’il offre pour des usages multiples, familial ou professionnel, et notamment pour le secteur touristique. Moteur 4 cylindres 1,5 L essence (puissance fiscale de 7 CV).

La KENBO S3 dispose de toute la panoplie d’équipements de sécurité requis: ABS, EBD, EPS, airbags conducteur et passager… A bord de la KENBO S3 le conducteur bénéficie de la direction assistée, du volant réglable en hauteur, du radar et de la caméra de recul ou encore d’une boussole et d’un indicateur d’altitude et de pression atmosphérique. La KENBO S3 se différencie par ses trois rangées de sièges en cuir, son écran tactile 8’’, une multitude d’espace de rangements…et bien-sûr la climatisation automatique.



La KENBO S3 est disponible dans sa version confort en plusieurs coloris : blanc, gris foncé et vert. Il est proposé actuellement à 41.900 DT TTC.



———————-

A propos de TransVet



Issue d’un partenariat entre le Groupe DOGHRI et le Groupe MOKADEM, la société TransVet est le concessionnaire officiel du groupe automobile chinois BAIC en Tunisie. Les véhicules de la marque sont exposés au showroom de 450 m² situé sur l’avenue Kheïreddine Pacha à Tunis. L’ouverture progressive d’autres agences est par ailleurs programmée à partir de l’année 2017.



A propos du Groupe BAIC

Grâce à ses 58 ans d’expertise dans le secteur de l’industrie automobile, BAIC est devenue l’un des plus importants groupes automobiles en Chine. Si sa direction centrale se situe à Pékin, son centre de design est basé, lui, à Turin en Italie. Quant à ses usines de productions, elles sont réparties sur toute la Chine et emploient plus de 130.000 personnes.

En moins de 20 ans le groupe BAIC a suscité l’intérêt du public grâce à la valeur perçue de ses véhicules. Ses produits sont exportés vers plus de 20 pays ou régions à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud-est et désormais en Tunisie.

La fiabilité des véhicules produits par le Groupe BAIC se traduit par les nombreux partenariats passés avec des firmes internationales telles que SAAB en Suède ou encore Daimler AG (maison-mère de Mercedes).

En effet, une joint-venture a uni BAIC Groupe et Chongqing Yinxiang Industry Group (l’un des principaux groupes de l’industrie à Chongqing), donnant naissance à la filiale «BAIC YinXiang», basée sur la plateforme technologique brevetée suédoise SAAB ayant ainsi l’accès à sa technologie, à ses outillages et au savoir-faire de ses équipes.

Une deuxième joint-venture a lié BAIC Groupe avec le constructeur allemand Daimler AG permettant la commercialisation sur le marché chinois des Mercedes-Benz Classe C et Classe E et a donné lieu à la production de voitures de tourisme Mercedes-Benz depuis 2005 et des moteurs depuis 2013.

Le Groupe, qui a produit 2.401.000 véhicules en 2014, a réalisé 46.09 milliards de dollars de chiffre d’affaires, se classant à la 5e place des constructeurs automobile chinois.

BAIC Groupe s’est engagé à devenir un créateur de tendance, pas seulement en termes de conception automobile, mais également en proposant un style de vie dynamique, élégant et raffiné.