PROPARCO accorde une ligne de crédit de 30 M€ à l’UBCI

L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) et Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé, ont signé une ligne de crédit senior de 30 millions d’euros destinée à soutenir le développement des entreprises en Tunisie.

Partenaire de longue date du groupe AFD, l’UBCI, banque commerciale tunisienne, signe avec Proparco un nouveau financement senior de 30 millions d’euros. Dans un contexte de reprise des investissements en Tunisie, cette nouvelle ligne de crédit devrait permettre de soutenir l’UBCI dans ses activités de prêteur à moyen et long termes aux entreprises.

60% des prêts accordés par l’UBCI concernent en effet des entreprises et 22% des crédits bénéficient à des TPE/PME, dont le développement est l’une des priorités de Proparco et de l’UBCI.

Pour Gilles Chausse, Directeur AFD Tunisie, ce prêt s’inscrit dans le prolongement des nombreux appuis par Proparco et l’AFD en faveur du secteur privé en Tunisie. Le secteur bancaire a bénéficié de ce soutien à travers des opérations en prêts, en garanties et en participations. Ce nouveau financement vient par ailleurs renforcer le partenariat de longue date entre l’UBCI et le Groupe AFD. L’UBCI a en effet bénéficié de deux financements de Proparco, destinés aux PME, et du programme SUNREF de l’AFD qui soutien les investissements énergétiques durables.

Selon Pierre Bérégovoy, Directeur Général de l’UBIC, ce financement témoigne de la volonté de l’UBCI de renforcer son accompagnement des entreprises tunisiennes et s’inscrit dans le cadre de son engagement fort en faveur du développement du tissu économique tunisien.