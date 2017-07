L’été, une saison chaude pour les jeunes diplômés. Certains penchent pour l’entrepreneuriat. D’autres partent à la recherche d’un emploi. Les uns et les autres doivent s’y préparer.

L’été cessera d’être le moment des vacances pour les nouveaux diplômés. Fini le farniente, destiné à évacuer le stress de courant d’année. Pour eux l’été sera ce moment fatidique du choc avec la réalité du monde du travail. Une nouvelle ère commence pour eux. Nous avons cru bon de leur souffler quelques astuces pour leur venir en aide dans cette épreuve décisive de leur parcours de vie.

Opter pour l’entrepreneuriat : Affronter le risque et convaincre

L’aventure est tentante pour les jeunes diplômés. Créer sa propre entreprise est une griserie pour un jeune talent. Entreprendre n’est pas une chose banale, pas plus que cela ne s’improvise. Nous rappelons à l’utilité de se faire prendre en mains. Naturellement les jeunes sont fascinés par l’univers digital, et la start-up est leur sujet d’intérêt.

Nous avons assisté à des séances de pitching de projets auprès de l’incubateur Wiki Start Up et nous nous rendons compte que l’apport de coaching est utile autant que nécessaire.

Nous publions ci-après l’itinéraire d’une start-up tel que formalisé par Wiki Start Up, et nous rappelons que le parcours d’un projet technologique est une longue suite d’épreuves qu’il faut assimiler au préalable avant de se lancer dans la course.

Se rappeler toutefois que c’est par la force de la persuasion que l’on finit par gagner les financeurs à sa cause. Quand on vous assomme de questions à la recherche de la pertinence de votre idée, sachez qu’il faut plaider avec pugnacité et sans agacement. Un financeur qui voudrait explore la consistance de votre business model est dans son droit. Il va engager ses fonds et il veut voir où vous générez de la valeur.

C’est l’enfance de l’art mais c’est aussi une occasion pour affirmer votre index personnel.

Les fondamentaux du CV

Souvenez-vous que votre CV est votre “piston“. Si d’autres se font recommander pour décrocher un job, sachez que votre CV devient votre prescripteur. C’est lui qui fera que l’on vous appelle pour le job. Le CV est votre messager.

Les plus grandes figures de l’histoire ont dû passer par là. Pour illustration, nous vous avons reproduit le CV de Léonard de Vinci auprès du prince de Milan. En toute humilité, le savant prouve qu’il est l’homme qu’il faut.

Même rédigé dans une langue approximative, un CV doit être conçu par vos mains. Recourez aux conseils de proches et d’amis mais mettez-y du vôtre. Il doit refléter votre personnalité.

Sachez faire bonne impression. Motivez-vous pour l’individualiser à l’extrême et vous ferez la différence. Qu’importe les fautes d’orthographe, de syntaxe ou d’autres, pourvu qu’on y mette de l’authenticité et du sien.

Faire une première bonne impression est à la portée de tout un chacun à la condition qu’il croit en soi. Un individu est la rencontre d’un cœur et d’une intelligence. Rappelez-le dans votre CV et on vous prêtera l’oreille. Ne manquez pas d’ambition, jouez le challenge à pleins poumons et vous ferez tilt.

Ci-après reproduction du texte de la lettre de motivation de léonard de Vinci adressée au prince de Milan, Ludovic Marie Sforza: «Ayant très illustre Seigneur, vu et étudié les expériences de tous ceux qui se prétendent maîtres en l’art d’inventer des machines de guerre et ayant constaté que leurs machines ne diffèrent en rien de celles communément en usage, je m’appliquerai, sans vouloir faire injure à aucun, à révéler à Votre Excellence certains secrets qui me sont personnels, brièvement énumérés ici.

J’ai un moyen de construire des ponts très légers et faciles à transporter, pour la poursuite de l’ennemi en fuite; d’autres plus solides qui résistent au feu et à l’assaut, et aussi aisés à poser et à enlever. Je connais aussi des moyens de brûler et de détruire les ponts de l’ennemi.

Dans le cas d’investissement d’une place, je sais comment chasser l’eau des fossés et faire des échelles d’escalade et autres instruments d’assaut.

Item. Si par sa hauteur et sa force, la place ne peut être bombardée, j’ai un moyen de miner toute forteresse dont les fondations ne sont pas en pierre.

Je puis faire un canon facile à transporter qui lance des matières inflammables, causant un grand dommage et aussi grande terreur par la fumée.

Item. Au moyen de passages souterrains étroits et tortueux, creusés sans bruit, je peux faire passer une route sous des fossés et sous un fleuve.

Item. Je puis construire des voitures couvertes et indestructibles portant de l’artillerie, et qui, ouvrant les rangs de l’ennemi, briseraient les troupes les plus solides. L’infanterie les suivrait sans difficulté.

Je puis construire des canons, des mortiers, des engins à feu de forme pratique et différents de ceux en usage.

Là où on ne peut se servir de canon, je puis le remplacer par des catapultes et des engins pour lancer des traits d’une efficacité étonnante et jusqu’ici inconnus. Enfin, quel que soit le cas, je puis trouver des moyens infinis pour l’attaque.

S’il s’agit d’un combat naval, j’ai de nombreuses machines de la plus grande puissance pour l’attaque comme pour la défense: vaisseaux qui résistent au feu le plus vif, poudres et vapeurs.

En temps de paix, je puis égaler, je crois, n’importe qui dans l’architecture, construire des monuments privés et publics, et conduire l’eau d’un endroit à l’autre. Je puis exécuter de la sculpture en marbre, bronze, terre cuite. En peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu’il puisse être. Et en outre, je m’engagerais à exécuter le cheval de bronze à la mémoire éternelle de votre père et de la Très Illustre Maison de Sforza.

Et si quelqu’une des choses ci-dessus énumérées vous semblaient impossible ou impraticable, je vous offre d’en faire l’essai dans votre parc ou en toute autre place qu’il plaira à Votre Excellence, à laquelle je me recommande en toute humilité».