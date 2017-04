La Tunisie et le sultanat d’Oman renforcent leur coopération technique et de partenariat

Lors d’une rencontre, organisée le 26 avril, entre la ministre omanaise de l’Education, Madiha Al Shibaniyah, le ministre tunisien du Développement et de la Coopération internationale, Mohamed Fadhel Abdelkafi, il a été question des moyens de renforcer la coopération économique ainsi que les perspectives de développer les investissements et créer des projets mixtes entre les deux pays.

AbdelKefi a indiqué que la coopération économique entre les deux pays demeure modeste, en dépit des moyens et des opportunités offertes notamment en ce qui concerne l’échange commercial et l’investissement, précise un communiqué publié mercredi par le ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale.

Madiha Al Shibaniyah, qui effectue actuellement une visite en Tunisie dans le cadre de la tenue de la commission mixte, a, pour sa part, évoqué le bon niveau des enseignants tunisiens, exprimant la volonté de recruter davantage de compétences tunisiennes dans ce domaine pour répondre aux besoins du pays, au cours de la prochaine période.