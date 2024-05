La Tunisie est attachée à développer son partenariat avec l’Allemagne et l’Union européenne sur la base du respect mutuel, ce qui permettra d’asseoir une nouvelle dynamique au niveau des relations bilatérales, a fait savoir le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mounir Ben Rjiba.

C’était lors de sa réunion, mardi, à Berlin, avec son homologue allemand, Thomas Bagger, apprend-t-on d’un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux responsables ont saisi l’occasion pour faire part de leur satisfaction de la coopération fructueuse entre les deux pays, marquée du sceau de l’intensité et de la diversité, cite-t-on de même source.

Dans ce contexte, ils ont convenu de multiplier les visites de haut niveau entre les responsables des deux pays dans la perspective de booster le dialogue politique et donner ainsi un nouvel élan au partenariat bilatéral dans un contexte régional et international émaillé de tensions et des crises géopolitiques.

A cet égard, Bagger a souligné “l’intérêt stratégique” que porte l’Allemagne à ses relations avec la Tunisie, dans le cadre d’un partenariat prometteur fondé sur une logique de “gagnant-gagnant”.

Les deux responsables ont, par ailleurs, échangé les vues et les positions autour des questions régionales et internationales cruciales d’intérêt commun.

Dans ce contexte, le secrétaire d’État Mounir Ben Rjiba a réaffirmé la position ferme et de principe de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne, réitérant à ce titre l’appel incessant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à mettre fin à la guerre génocidaire contre les civils palestiniens et aussi à permettre un acheminement “sans conditions ni entraves” de l’aide humanitaire.