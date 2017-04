Ramadan : Le ministère du Commerce autorise l’importation de 400 tonnes de viandes rouges

“Nous avons autorisé l’importation de 400 tonnes de viandes rouges pour réguler le marché et nous avons aussi constitué les stocks de réserve nécessaires pour assurer l’approvisionnement régulier du marché, en prévision du mois de Rmadan, prévu dans quelques semaines”, a déclaré, vendredi 14 avril à Tunis, Zied Lâadhari, ministre de l’Industrie et du Commerce.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre a fait savoir que des réunions ont été organisées, récemment, avec les différentes structures concernées publiques et privées, les représentants de l’Organisation de Défense du consommateur, des hypermarchés, des revendeurs sur les marchés de gros, des marchands de détail et tous ceux qui sont impliqués dans les circuits de distribution, pour assurer un approvisionnement normal pendant le mois de Ramadan et garantir des prix raisonnables afin de permettre aux consommateurs de vivre ce mois dans les meilleures conditions possibles.

“Nous avons négocié avec les industriels et les hypermarchés pour garantir un panier type et des prix raisonnables, mais nous allons aussi renforcer le contrôle économique et mobiliser des équipes mobiles sur tout le territoire pour sanctionner tous les abus et les infractions”, a-t-il dit.