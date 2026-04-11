Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré vendredi à Tripoli son homologue libyen, Tahar Al-Baour, en marge de sa participation à la cérémonie d’inauguration du siège du secrétariat exécutif du Forum du Sahel et du Sahara (FSS).

Selon un communiqué publié samedi, Nafti a souligné l’importance de ce secrétariat exécutif en tant que pilier du travail africain commun et moteur de l’intégration continentale, aux côtés d’autres mécanismes tels que le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

La rencontre a également permis d’évoquer les relations historiques entre la Tunisie et la Libye.

Le chef de la diplomatie tunisienne a rappelé la position du président Kais Saïed, insistant sur la nécessité de préserver la sécurité, la stabilité et l’unité de la Libye à travers une solution politique libyenne sous l’égide des Nations unies, à l’abri de toute ingérence extérieure.

Les deux ministres ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de lever les obstacles entravant les échanges entre les deux pays. Ils ont notamment insisté sur l’importance de faciliter les conditions de résidence et de travail des ressortissants tunisiens et libyens, afin de consolider les liens humains et économiques.

Nafti a également mis en avant le rôle des opérateurs économiques dans la dynamisation des échanges commerciaux et des partenariats, exprimant le souhait d’une forte participation libyenne à la 22e édition du Forum de l’investissement de Tunis, prévue les 25 et 26 juin 2026.

Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé leur engagement à renforcer la coordination aux niveaux régional et international et à promouvoir un espace méditerranéen fondé sur la sécurité et la prospérité.