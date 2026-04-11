À première vue, le portefeuille tient bon. Avec une valeur de 50 668 dinars et une performance de +1,34%, il reste solidement dans le vert. Mais dans le contexte actuel de la Bourse de Tunis, ce résultat, bien que positif, raconte une autre histoire : celle d’un portefeuille qui résiste… sans encore véritablement performer.

Le marché, lui, a changé de rythme

Après une séquence haussière soutenue, les indices poursuivent leur progression, mais de manière plus sélective. Les gains ne sont plus généralisés. Ils se concentrent sur quelques valeurs bien identifiées — industrielles dynamiques, groupes de consommation et certains poids lourds du marché — laissant le reste du compartiment évoluer sans direction claire. Dans ce nouvel environnement, la gestion passive ou trop diversifiée tend à diluer la performance.

Le portefeuille analysé illustre parfaitement cette transition

D’un côté, plusieurs positions confirment la pertinence des choix stratégiques. Poulina Group Holding, Délice Holding ou encore Attijari Bank affichent des performances solides, soutenues par des fondamentaux robustes et un intérêt continu des investisseurs.

SOTUVER, valeur industrielle déjà identifiée comme moteur, poursuit également sa progression et s’impose comme un pilier du portefeuille.

Mais ces succès ne suffisent pas à entraîner l’ensemble

Certaines lignes pèsent clairement sur la performance globale. Ennakl Automobiles, malgré des résultats financiers en progression et une politique de dividende attractive, reste sous pression en Bourse. Le cas est révélateur : les fondamentaux ne suffisent pas toujours à déclencher un mouvement de marché, surtout dans des phases dominées par le timing et les flux.

SOTRAPIL, après une forte hausse, semble quant à elle marquer une pause, illustrant le cycle classique d’essoufflement après un rallye.

Ce contraste met en évidence un point clé : le portefeuille est bien construit, mais il manque de concentration.

Avec une dizaine de lignes et une allocation relativement équilibrée, il privilégie la stabilité plutôt que l’impact. Or, dans un concours où les meilleurs participants affichent des performances allant de +40% à plus de +200%, la logique est différente. Il ne s’agit plus seulement d’éviter les erreurs, mais de capter des mouvements significatifs dans un laps de temps réduit.

Autre élément notable : le niveau de liquidités, bien qu’en baisse, reste relativement élevé. S’il constitue une marge de manœuvre appréciable, il agit aussi comme un frein dans un marché où les opportunités existent mais exigent une exécution rapide.

La question qui se pose désormais est simple : faut-il préserver l’équilibre ou accélérer ?

Le portefeuille se trouve à un point charnière. Sa structure est saine, sa diversification réelle et ses choix globalement cohérents. Mais dans un environnement de marché sélectif et dans le cadre d’une compétition, ces qualités peuvent devenir insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas d’une prise de risque mesurée.

Car à Tunis, comme ailleurs, la performance ne récompense pas seulement la justesse des analyses. Elle récompense aussi la capacité à agir vite, à arbitrer sans hésitation et à concentrer ses convictions.

Le portefeuille n’est pas en difficulté.

Mais pour revenir dans la course, il devra désormais faire plus que résister : il devra accélérer.