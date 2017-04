Ouverture du forum économique tuniso-nigérien à Niamey

Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a souligné, mardi 4 avril à Niamey, capitale du Niger, le souci de la Tunisie de consolider sa coopération économique et sociale avec le Niger et renforcer le partenariat avec ce pays dans les différents domaines.

Chahed a ajouté, à l’ouverture du forum économique tuniso-nigérien, avec son homologue nigérien, Brigi Rafini, au plais des congrès, que le secteur privé dans les deux pays constitue la principale locomotive de partenariat.

Il a appelé à cette occasion, les acteurs économiques des deux parties à explorer les opportunités offertes et échanger les idées afin de concrétiser les projets communs au profit des deux pays.

Chahed a rappelé que le lancement d’une ligne aérienne directe Niamey-Tunis en juillet 2016, ne peut que contribuer à la consolidation de la coopération.

De son côté, le premier ministre nigérien Brigi Rafini a déclaré que les deux pays déploient beaucoup d’efforts pour renforcer le partenariat entre les hommes d’affaires tunisiens et nigériens et créer des projets qui serviront l’intérêt commun.

Il a indiqué que le Niger regorge d’importantes ressources et de potentialités notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme, de l’artisanat et des mines. Il a appelé à cet égard les hommes d’affaires tunisiens à tirer profit de ces richesses et du “climat démocratique propice à l’investissement”.

” Certains secteurs au Niger connaissent une évolution de la demande dont les secteurs de l’industrie alimentaire, les équipements domestiques, le textile et l’énergie”, a-t-il encore ajouté. Il a souligné à ce propos que ces secteurs sont susceptibles d’attirer des hommes d’affaires tunisiens afin d’y investir.

Prenant la parole, la Présidente de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Wided Bouchamaoui a fait savoir que l’investissement en Afrique est devenu “une nécessité” à l’heure où le monde fait face à une crise économique, estimant que “le marché africain peut très bien aider à faire décoller l’économie tunisienne”.

Par ailleurs, le Président de la chambre de commerce et des industries du Niger, Moussa Sidi Mohamed a formulé le souhait de voir ce forum économique aboutir à un “vrai” partenariat au profit des deux pays.

Lors de ce forum, plusieurs protocoles d’accord de partenariat ont été signés entre l’UTICA, la chambre de commerce nigérienne, le centre de promotion des exportations, la confédération des entreprises citoyennes et le conseil national nigérien des investisseurs.