Crise dans le secteur du bâtiment : Appel à la lutte contre le commerce parallèle

Le Bureau exécutif de la Fédération nationale du bâtiment appelle le gouvernement à réagir face aux difficultés auxquelles est confrontée l’industrie nationale à la suite de la levée de la subvention sur la consommation d’énergie, les augmentations salariales successives, la baisse de la productivité et l’augmentation des impôts, ce qui a provoqué une baisse de l’investissement, de la compétitivité et des exportations du secteur, selon un communiqué publié mardi.

la Fédération du bâtiment réaffirme son soutien aux décisions prises par la centrale patronale, exprime le malaise des professionnels face aux problèmes qui freinent le développement du secteur et attire l’attention sur les préoccupations des professionnels, d’après la même source.

La fédération affirme que la prise des décisions arbitraires sans la consultation des structures professionnelles concernées impacte directement et négativement le climat des affaires et insiste sur la nécessité de faire face à l’importation anarchique, sur la révision du cahier des charges organisant les opérations d’importation et sur l’urgence de combattre le commerce parallèle et la contrebande pour préserver l’industrie tunisienne.

“Le manque de vision et la dégradation de la situation du secteur pourraient avoir un impact économique et social négatif et menacer des milliers de postes d’emploi directs” souligne le communiqué.

Elle appelle en outre à la nécessité de revoir la politique économique du pays et à prendre des mesures permettant de redynamiser les entreprises industrielles et leur accorder la priorité dans la réalisation des grands projets nationaux, d’après la même source.

Il convient de rappeler que la Fédération Nationale du Bâtiment englobe 21 Chambres syndicales. Celles-ci représentent les principales activités industrielles et commerciales.