La Tunisie participe à la 14ème édition du Salon International du Bâtiment, de la construction et des travaux publics “LibyaBuild“, qui se tient du 2 au 5 octobre à Benghazi en Libye.

Ce salon auquel prendront part des représentants de 8 pays, dont l’Egypte, la Turquie et la France, se présente comme la plus grande manifestation pour les secteurs du bâtiment, l’architecture, l’ingénierie, la construction et les travaux publics ainsi que de l’aménagement intérieur et de la décoration, indique le CEPEX, dans un communiqué.

A travers un pavillon d’une superficie de 12m2, la participation tunisienne pourrait aider à faire connaître le potentiel des entreprises tunisiennes opérant dans les filières du BTP et de prendre connaissance de projets programmés dans l’est de la Libye, dans le cadre du Fonds de reconstruction des villes de Benghazi et Derna.

La nouvelle édition de “LibyaBuild”, coïncide avec la tenue des deux autres salons, à savoir “Pharma Libye” et le Salon de la Libye pour l’Alimentation et la restauration”.

Pour rappel, le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye s’est élevé à 2,3 milliards de dinars au cours des huit premiers mois de 2023, en hausse de 18,5% par rapport à la même période de 2022.

Le secteur des industries diverses accapare environ 40% du total des exportations tunisiennes vers la Libye, notamment le ciment (d’une valeur de 183 millions de dinars- MD), les produits métalliques et sidérurgiques (171 MD), les produits céramiques (39 MD), et ce, à fin août 2023.