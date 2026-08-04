La révélation philippine Alexandra Eala a remporté le premier titre de sa carrière en dominant la numéro 3 mondiale Jessica Pegula lundi en finale du tournoi WTA 500 de Washington, jouée sur deux jours en raison d’orages.

La joueuse de 21 ans (28e mondiale) s’est imposée 4-6, 6-4, 6-0 face à l’Américaine, tête de série numéro 1, et devient la première Philippine à s’adjuger un titre WTA.

Il s’agissait de sa deuxième finale après celle d’Eastbourne perdue en 2025 et ce titre fera grimper Eala à la 20e place du classement mondial WTA.

Débutée dimanche avec un retard de près de trois heures, la finale avait été interrompue par la pluie dans le deuxième set à 2-1 pour Alexandra Eala, qui avait cédé la première manche 6-4.

Après plus de cinq heures d’interruption, les organisateurs avaient fini par décider de reporter la reprise du match au lendemain.

Sous un grand soleil lundi et devant un public acquis à sa cause, Eala a breaké au meilleur moment pour empocher le deuxième set (6-4).

Puis la Philippine a complètement pris le dessus dans la manche décisive, en ne cédant pas le moindre jeu (6-0) pour empocher son premier titre.