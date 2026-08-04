L’attaquant espagnol Gonzalo Garcia, 22 ans, quitte le Real Madrid où il a été formé, pour Fulham dirigé par son ancien entraîneur Alvaro Arbeloa, ont annoncé lundi les deux clubs.

Le buteur vient de boucler son meilleur exercice en pro, avec 8 buts pour le club merengue, dont 6 en championnat, avec notamment un triplé contre le Betis en janvier. Il s’est engagé pour la formation londonienne jusqu’en 2031, avec une année supplémentaire en option.

La presse espagnole a évoqué une indemnité de transfert autour de 40 millions d’euros, le Real conservant 30% des droits du joueur.

Fulham a confié cet été les rênes de l’équipe à l’Espagnol Arbeloa, qui reste sur une demi-saison au Real Madrid. Le technicien connaît Garcia depuis les années de formation de ce dernier.

Un autre jeune Espagnol a fait le trajet du Real à Fulham lundi: le milieu offensif César Palacios, 21 ans, qu’Arbeloa a lancé en Liga ces derniers mois.