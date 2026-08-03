Voici les résultats complets des matches du tournoi WTA 1000 de Toronto joués dimanche avant l’interruption définitive de la journée par la pluie :
1er tour (simple femmes):
Moyuka Uchijima (JPN) bat Cristina Bucsa (ESP) 6-3, 6-4
María Camila Osorio (COL) bat Lucrezia Stefanini (ITA) 7-6 (7/4), 6-3
Jessica Bouzas (ESP) bat Ariana Arseneault (CAN) 6-2, 6-4
Kamilla Rakhimova (UZB) bat Venus Williams (USA) 6-4, 6-1
Katherine Sebov (CAN) bat Aoi Ito (JPN) 6-3, 6-4
Viktorija Golubic (SUI) bat Kimberly Birrell (AUS) 7-6 (9/7), 6-4
Sára Bejlek (CZE) bat Wang Xiyu (CHN) 6-3, 4-6, 7-5