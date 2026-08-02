En promulguant le 28 juillet 2026 une série d’arrêtés ouvrant des concours internes sur dossiers au titre de l’année 2026, la Présidence du gouvernement tunisien active un levier stratégique de gestion des ressources humaines de l’État. Loin d’annoncer un recrutement externe, cette initiative cible exclusivement la valorisation du capital humain déjà en poste au sein des différents corps administratifs et techniques.

1. Une restructuration axée sur la promotion professionnelle

L’ouverture de ces concours internes sur dossiers pour l’exercice 2026 marque une volonté claire d’adapter et de dynamiser l’appareil administratif public. En privilégiant l’avancement au choix et sur critères de performance académique et professionnelle, l’exécutif cherche à remobiliser les effectifs existants tout en maîtrisant la masse salariale globale, évitant ainsi l’impact direct d’une vague de recrutements externes sur le budget souverain.

La mesure touche une pyramide complète de compétences, allant des agents d’exécution jusqu’aux cadres dirigeants de la haute fonction publique.

2. Corps administratif et contrôle financier : Priorité aux cadres décisionnels

Le corps administratif commun bénéficie d’une large ouverture de promotions, s’étendant du grade de commis d’administration jusqu’à celui d’administrateur général de catégorie supérieure, en passant par les administrateurs généraux, en chef, conseillers, et adjoints.

En parallèle, le secteur névralgique du contrôle financier voit la promotion de ses compétences renforcée. Des concours sont ouverts pour les grades d’attaché, de contrôleur adjoint, et de contrôleur des dépenses publiques. Dans un contexte de consolidation budgétaire, cette valorisation des auditeurs internes vise à garantir une plus grande rigueur dans l’exécution et le suivi des deniers publics.

3. Métiers d’expertise : Communication, ingénierie et gestion documentaire

Les corps techniques et spécialisés font également l’objet d’un réarmement opérationnel :

Journalistes et communication publique : Progression vers les grades de conseiller de presse, conseiller de presse en chef et conseiller de presse général.

Progression vers les grades de conseiller de presse, conseiller de presse en chef et conseiller de presse général. Informatique et ingénierie : Avancement ciblé pour les analystes centraux et principaux, ainsi que pour les ingénieurs en chef et ingénieurs généraux.

Avancement ciblé pour les analystes centraux et principaux, ainsi que pour les ingénieurs en chef et ingénieurs généraux. Documentation et archives : Promotion des administrateurs et conservateurs généraux des bibliothèques et de la documentation.

Promotion des administrateurs et conservateurs généraux des bibliothèques et de la documentation. Corps technique commun : Ouverture de concours pour les techniciens adjoints, techniciens, techniciens de première catégorie et techniciens principaux.

Cette restructuration transversale vise à moderniser la chaîne de valeur administrative et à répondre aux défis de la transformation numérique de l’État.

4. Tableau récapitulatif des corps concernés