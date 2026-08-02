Le milieu de terrain malien Mamadou Sangaré, révélation de la saison avec le RC Lens (France), s’est engagé officiellement samedi avec Brentford, en Premier League, dans le cadre d'”un transfert record” pour le club lensois.

“Mamadou Sangaré prend son envol après une saison historique en Sang et Or. Milieu de talent, le Malien rejoint le Brentford FC dans le cadre d’un transfert d’envergure”, écrit le RC Lens dans un communiqué, sans révéler le montant de l’opération, estimée à plus de 45 millions d’euros par la presse britannique.

Arrivé l’été dernier à Lens en provenance du Rapid Vienne, le milieu de terrain de 24 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le club londonien, devenant également la recrue la plus chère de l’histoire de Brentford.

”Mamadou est un joueur que nous avions sur nos radars depuis un moment…Il correspond en tout point à ce que nous attendons d’un joueur de Brentford, tant sur le terrain qu’en dehors. Je pense que c’est un joueur qui va devenir très, très populaire auprès des supporters”, s’est félicité l’entraîneur des “Bees” Keith Andrews.

Lens, de son côté, remercie l’international malien pour cette saison “riche en émotions” et lui souhaite “le meilleur dans la poursuite de sa carrière”.

Sangaré, né à Bamako, avait été repéré par le Red Bull Salzbourg à l’académie du Yeelen Olympique, club de la capitale malienne.