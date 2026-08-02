L’Etoile sportive du Sahel a annoncé, samedi, l’arrivée du milieu défensif sénégalais Ousmane Yéri Diakhaté, qui a signé un contrat de trois saisons.

Le joueur de 23 ans rejoint la formation étoilée après des passages dans les clubs sénégalais Gesfoot et Ajel Rufisque, ainsi qu’au Botev, en Bulgarie.

Diakhaté devient la cinquième recrue étoilée durant ce mercato, après Azmi Ghouma, Achref Ben Dhiaf, Abdallah Amri et le Libérien Mohamed Sangaré. Le club a également renforcé son encadrement technique avec la nomination du Français Christian Bracconi comme entraîneur principal, assisté de Selim Ben Achour.

Les Sahéliens lanceront leur saison 2026-2027 de Ligue 1 par un déplacement sur la pelouse de l’Espérance de Tunis, les 22 ou 23 août, lors de la journée inaugurale du championnat.