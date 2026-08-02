La Philippine Alexandra Eala, révélation du dernier Wimbledon, s’est qualifiée samedi pour la finale du tournoi WTA 500 de Washington en battant la Japonaise Naomi Osaka 6-4, 6-2, et affrontera l’Américaine Jessica Pegula.

La gauchère de 21 ans, 28e joueuse mondiale, a remporté une victoire impressionnante face à la Japonaise (13e), quadruple championne de Grand Chelem, pour atteindre la deuxième finale de sa carrière, après avoir perdu la première l’année dernière à Eastbourne (Angleterre).

Pegula, en quête du son 12e titre de sa carrière et son troisième de l’année après Dubai et Charleston, a éliminé plus tôt la Russe Diana Shnaider 7-5, 6-4.