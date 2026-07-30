L’équipe tunisienne Night Fury a décroché, le 12 juillet 2026, la première place de la compétition internationale de robotique de combat TRBL Robots 2026,organisée à Istanbul (Turquie).

Composée de huit jeunes ingénieurs tunisiens, l’équipe a dominé une compétition de très haut niveau face à des équipes venues de plusieurs pays.

Cette manifestation a été marquée par des phases d’ingénierie intensives jusqu’aux derniers affrontements dans l’arène.

Le robot conçu et piloté par Night Fury a surmonté toutes les épreuves pour s’adjuger la première place.

Au-delà du trophée, cet exploit exceptionnel illustre, certes, la qualité indéniable du savoir faire des compétiteurs tunisiens, mais l’enjeu demeure toujours pour les pouvoirs publics tunisiens de mettre en place un écosystème général qui favorise l’émergence un plus grand nombre d’ingénieurs. Il s’agit particulièrement des jeunes ingénieurs qui exercent dans des secteurs porteurs comme la mécatronique et les technologies de pointe. L’ultime but étant de leur donner l’opportunité à tout ingénieur tunisien de confirmer son talent et de montrer sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes internationales.

Et pour ne rien oublier, un mot sur l’équipe Night Fury. Ce groupe réunit huit jeunes ingénieurs spécialisés dans la conception, la fabrication et le pilotage de robots de combat.

ABS