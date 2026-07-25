La coopération militaire entre la Tunisie et les États-Unis et les préparatifs de la prochaine réunion de la Commission militaire mixte tuniso-américaine, prévue début septembre aux Etats-Unis, ont été au centre d’un entretien téléphonique, vendredi, entre le ministre de la Défense, Khaled Sehili, et le secrétaire adjoint américain à la Défense chargé des affaires de sécurité internationale, Daniel Zimmerman.

Khaled Sehili a, à cette occasion, salué la solidité des relations d’amitié historiques unissant la Tunisie et les Etats-Unis ainsi que la qualité de leur coopération militaire, se félicitant des résultats du partenariat stratégique liant les deux pays, fondé sur la confiance, le respect mutuel et les intérêts communs, selon un communiqué du ministère de la Défense.

Le ministre a déclaré que la prochaine session de la Commission militaire mixte constituera une occasion d’évaluer les progrès réalisés dans la coopération bilatérale et de définir les priorités de la prochaine phase, avec pour objectif de renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux pays.

Il a, également, exprimé le souhait de voir cette coopération s’élargir à de nouveaux domaines, notamment le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées, la formation et l’enseignement militaires, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la sécurité maritime et la surveillance des frontières. Il a, en outre, souligné l’intérêt accordé par la Tunisie au transfert de technologies et de savoir-faire.

Le ministre de la Défense a, par ailleurs, mis en avant le rôle de la Tunisie en tant qu’acteur de stabilité et de sécurité en Méditerranée, soulignant son ambition de renforcer sa vocation de pôle régional de formation militaire et de contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité dans un contexte géopolitique marqué par la multiplication des défis sécuritaires.

De son côté, Daniel Zimmerman a salué la solidité des relations entre les deux pays et réaffirmé l’engagement de l’administration américaine à poursuivre le développement de la coopération militaire bilatérale et à en élargir les domaines d’action.

Il a également exprimé l’espoir que les travaux de la prochaine Commission militaire mixte, qui se tiendra aux Etats-Unis en septembre, contribueront à renforcer davantage le partenariat entre Washington et Tunis, selon le communiqué du ministère de la Défense.