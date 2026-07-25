L’unité militaire tunisienne de transport aérien, déployée au sein la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), a reçu la Médaille des Nations Unies, décernée à son personnel navigant, technique ainsi qu’à ses équipes de soutien et de logistique, en reconnaissance de leur contribution aux opérations de maintien de la paix.

Cette distinction lui a été remise, jeudi, à Bangui, lors d’une cérémonie organisée par la MINUSCA, en hommage aux services rendus par l’unité tunisienne dans le cadre de ses missions de soutien aérien au profit des opérations onusiennes en République centrafricaine, a indiqué vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Présidant la cérémonie, le Commandant adjoint de la MINUSCA a salué l’engagement de la mission militaire tunisienne, mettant en avant son professionnalisme, sa discipline et l’efficacité avec laquelle elle s’acquitte de ses missions. Il a également souligné sa contribution aux évacuations sanitaires, au soutien logistique des forces de la mission et au renforcement de la coopération avec les autorités centrafricaines.

Selon le ministère de la Défense, la MINUSCA a classé l’unité tunisienne comme la plus performante et la plus efficace parmi les autres unités militaires de transport aérien déployées dans le cadre de la mission.

Cette distinction reflète le haut niveau de professionnalisme, de discipline et de disponibilité dont a fait preuve la mission tunisienne tout au long de son déploiement, ajoute la même source.

Au cours des six derniers mois, l’unité militaire tunisienne a effectué près de 1 900 heures de vol, assuré le transport de plus de 6 800 personnes et de 4 300 tonnes de matériel et de fournitures, tout en réalisant dix évacuations sanitaires par voie aérienne.