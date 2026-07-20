Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a reconnu la supériorité de l’Espagne après la défaite de l’Albiceleste (1-0), dimanche, en finale de la Coupe du monde 2026, saluant malgré tout le parcours de ses joueurs et leur état d’esprit tout au long de la compétition.

« Ils ont été meilleurs aujourd’hui, c’est la vérité », a déclaré le technicien argentin lors de la conférence de presse d’après-match. « Je retiens toutefois ce que nous avons accompli jusqu’ici. Nous montrons que nous savons aussi perdre. Nous assumons. Je remercie les supporters, mes joueurs et je veux dire au pays que nous avons tout donné. Nous sommes arrivés à ce match à un moment difficile, c’est la réalité, mais nous avons laissé toutes nos forces sur le terrain. », a-t-il insisté.

Visiblement ému, Scaloni a confié ressentir avant tout de la tristesse après cette finale perdue, tout en exprimant une immense reconnaissance envers son groupe.

« Je ressens de la tristesse maintenant, mais surtout une gratitude éternelle envers ces garçons, car arriver jusqu’ici demande énormément d’efforts. Nous savons être grands dans la victoire et nous devons aussi l’être dans la défaite. Nous n’oublions pas tout ce que nous avons accompli. Nous avons tout donné », a-t-il souligné.

Revenant sur le bilan de cette Coupe du monde, le sélectionneur argentin a insisté sur l’engagement total de son équipe.

« Nous repartons en sachant que nous avons tout laissé sur le terrain. J’ai beaucoup de choses à dire, mais cela n’en vaut pas la peine aujourd’hui », a conclu Scaloni.

Championne du monde en titre, l’Argentine échoue ainsi aux portes d’un quatrième sacre mondial, tandis que l’Espagne décroche sa deuxième étoile, seize ans après son premier titre remporté en 2010.